Trump attacca l'Onu con un discorso show: "Merito il Nobel, il green è una truffa, immigrati uguale inferno"

Il discorso di Donald Trump all’Onu non ha tradito le attese. Il presidente americano ha toccato diversi temi, affermando di meritare il Premio Nobel per la Pace perché ha chiuso “sette conflitti”. Sull’immigrazione ha invitato gli altri Paesi a chiudere i confini per “evitare di andare all’inferno”. Secondo Trump, il riconoscimento della Palestina “è una ricompensa ad Hamas”.

Trump all’Onu: “Il cambiamento climatico è una truffa”

Dall’Onu Donald Trump ha definito il cambiamento climatico “la più grande truffa mai perpetrata al mondo”, ha attaccato le politiche green e ha puntato il dito contro l’inquinamento generato dalla Cina.

Trump sui migranti

Sui migranti, Trump ha dichiarato che si tratta “della questione politica numero uno del nostro tempo”, accusando l’Onu di incoraggiare l’invasione di alcuni Paesi attraverso l’immigrazione illegale.

Donald Trump all’Onu

Così ha dichiarato Trump:

“Abbiamo intrapreso azioni coraggiose per fermare rapidamente l’immigrazione incontrollata. Una volta abbiamo iniziato a detenere e deportare chiunque attraversasse il confine e a rimuovere gli stranieri illegali dagli Stati Uniti. Semplicemente hanno smesso di venire”.

Secondo il presidente Usa, le Nazioni Unite stanno “finanziando l’assalto” dei migranti illegali contro le nazioni occidentali.

Cosa fare, dunque:

“Dobbiamo mettere fine all’esperimento fallito dei confini aperti” oppure “i vostri Paesi andranno all’inferno”.

Secondo il presidente americano, che ha attaccato pesantemente il sindaco di Londra Sadiq Kahn, l’Europa è troppo divisa su questi temi.

Attacco frontale all’Onu

Trump è entrato nel Palazzo di Vetro dell’Onu e ha sganciato una bomba, attaccando l’istituzione:

“Qual è lo scopo delle Nazioni Unite? Tutto ciò che l’organismo fa è scrivere lettere forti e parlare con parole vuote”.

Il nodo del petrolio russo

Donald Trump, intervenendo all’Assemblea Generale dell’Onu, ha dichiarato che Cina e India sono i principali finanziatori della guerra attraverso l’acquisto di petrolio russo, aggiungendo che “anche alcuni Paesi europei” contribuiscono allo stesso modo.

Trump ha poi affermato che, se la Russia non dovesse accettare di negoziare un accordo di pace, gli Stati Uniti sarebbero pronti a introdurre nuove sanzioni e dazi. Tuttavia, ha sottolineato, perché queste misure siano davvero efficaci è necessario che anche l’Unione Europea e gli altri Paesi presenti adottino provvedimenti analoghi.

“Merito il Nobel per la Pace”

Il presidente americano ha poi detto di meritare il Premio Nobel per la Pace:

“Ho fatto cessare sette guerre e merito questo riconoscimento. L’Onu non sfrutta il suo potenziale e non mi ha mai ringraziato”.

Duro l’attacco alla stessa Onu, che non fa altro che “scrivere lettere forti e parlare con parole vuote”.

Messaggio di Trump ad Hamas: “Liberate gli ostaggi”

Passando al Medio Oriente, Donald Trump ha criticato i Paesi che hanno riconosciuto o stanno riconoscendo la Palestina, dicendo che si tratta di una ricompensa per Hamas e rilanciando, tra gli applausi, l’immediata liberazione degli ostaggi. Queste le parole di Trump:

“Chiunque voglia la pace deve essere unito in un messaggio a Hamas: liberate gli ostaggi. Dobbiamo negoziare immediatamente la pace, ma vogliamo indietro gli ostaggi.