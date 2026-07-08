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Trump attacca Meloni al vertice Nato di Ankara, la reazione della premier spiazza tutti: "Rapporti cordiali"

Il presidente statunitense critica l'Italia nel bilaterale con Erdogan, ma la premier getta acqua sul fuoco: "Rapporti come con gli altri leader"

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Nuove tensioni sull’asse Roma-Washington a margine della cena dei leader Nato ad Ankara. Il presidente americano Donald Trump ha attaccato la premier italiana Giorgia Meloni dopo il bilaterale con il presidente turco Erdogan, affermando che i rapporti “sono peggiorati“ a causa del rifiuto dell’Italia di collaborare sulla questione dell’Iran. In serata, rientrando in hotel, Meloni ha liquidato le polemiche e le domande dei giornalisti su un presunto chiarimento con il tycoon, parlando unicamente di “rapporti cordiali, come con tutti gli altri leader”.

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