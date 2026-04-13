Trump attacca Papa Leone, Meloni rompe il silenzio e va contro il presidente Usa: "Parole inaccettabili"

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“Pensavo che il senso della mia dichiarazione di questa mattina fosse chiaro”, così Giorgia Meloni fa chiarezza su una nota pubblicata per augurare a Papa Leone XIV un “buon esito del viaggio” a fronte della prima missione apostolica del Pontefice in Africa. Nel frattempo il presidente degli Stati Uniti Donald Trump ha scagliato un dardo contro il Capo della Chiesa, accusandolo di essere un “debole”. Una dichiarazione che non è sfuggita alle opposizioni. In una nuova nota, Meloni ha preso le difese di Prevost: “Parole inaccettabili“, rivolgendosi al tycoon.

Giorgia Meloni rompe il silenzio su Donald Trump

In una nota inviata all’Ansa la premier Giorgia Meloni ha risposto alle opposizioni che, dopo le gravi affermazioni che Donald Trump ha rivolto a Papa Leone XIV, l’hanno invitata a condannare quelle parole.

Così Meloni ha dichiarato: “Pensavo che il senso della mia dichiarazione di questa mattina fosse chiaro”, riferendosi agli auguri inviati al Pontefice per il suo primo viaggio apostolico in Africa, una nota in cui non aveva fatto alcun accenno alle pesanti accuse del tycoon.

Quindi il messaggio: “Trovo inaccettabili le parole del Presidente Trump nei confronti del Santo Padre”, che Meloni ricorda essere “il capo della Chiesa Cattolica”, sottolineando come sia normale “che invochi la pace e che condanni ogni forma di guerra“.

E proprio i ripetuti inviti alla pace da parte del Pontefice, che ha condannato le azioni degli Stati Uniti in termini di politica sui migranti e nel contesto della guerra con l’Iran hanno fatto infuriare l’inquilino della Casa Bianca, che lo ha accusato di essere un debole.

Lo scontro tra il tycoon e Papa Leone XIV

Da giorni sono in corso tensioni tra la Casa Bianca e il Vaticano. Dopo le prese di posizione del Papa contro le azioni clamorose di Donald Trump in Venezuela, contro l’Iran e nella politica sull’immigrazione, il tycoon lo ha accusato di “ritenere accettabile che l’Iran possieda l’arma nucleare”, quindi è passato all’attacco frontale.

“Preferisco di gran lunga suo fratello Louis perché è totalmente Maga”, ha dichiarato Trump su Truth, poi ha continuato: “Se io non fossi alla Casa Bianca, Leone non sarebbe in Vaticano“. Infine, lo ha accusato di “assecondare la sinistra radicale” e lo ha descritto come “troppo debole sul fronte della criminalità e su quello delle armi nucleari”.

Gli attacchi dell’opposizione contro Meloni

Prima che Meloni rompesse il silenzio sulle gravi accuse di Donald Trump al Pontefice, non sono mancate le provocazioni da parte dell’opposizione. Giuseppe Conte, ad esempio, in una nota su X ha scritto: “La premier Meloni, ‘madre, cristiana‘, ancora non si è schierata. Forse anche qui ‘non condanna e non condivide’, come sugli attacchi in Iran”.

Anche Carlo Calenda ha preso parola, chiedendo ad Antonio Tajani e Meloni di prendere una posizione netta contro le parole di Trump. Nel frattempo Leone XIV ha già risposto al tycoon: “Io non guardo al mio ruolo come a un politico, non sono un politico, io non voglio entrare in un dibattito con lui“, ha detto, aggiungendo di non aver “paura dell’amministrazione Trump”.