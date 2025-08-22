Trump attacca Putin e Zelensky e si sfila dall'incontro sulla guerra in Ucraina: "Sono come olio e aceto"

Giornalista professionista. Negli ultimi 16 anni ha ricoperto i ruoli di redattore, caposervizio e caporedattore per diverse testate locali e nazionali occupandosi di cronaca, cultura e sport. Attualmente direttore di una rivista di racconto sportivo

Donald Trump ha scelto di rallentare il percorso verso un vertice diretto tra Vladimir Putin e Volodymyr Zelensky. “Vedremo se lavoreranno insieme. E vedremo se dovrò esserci, preferirei di no”, ha dichiarato il presidente Usa, paragonando l’incontro tra i due leader a un mix impossibile come “olio e aceto”.

Le accuse di Lavrov a Zelensky

Come riporta Ansa, da Mosca arrivano parole destinate a far discutere.

Il ministro degli Esteri Serghei Lavrov, in un’intervista alla Nbc rilanciata dalla Tass, ha affermato che durante l’incontro di lunedì a Washington “Zelensky ha respinto tutte le proposte avanzate da Trump per una soluzione del conflitto”.

ANSA

Trump e Zelensky

Secondo Lavrov, fra i punti sollevati dalla Casa Bianca c’erano il no all’ingresso dell’Ucraina nella Nato e una discussione sulle questioni territoriali.

La posizione di Putin

Per ora, un incontro diretto fra Putin e Zelensky non è in agenda. Il Cremlino ha però lasciato intendere che il presidente russo “è disponibile” a un faccia a faccia “non appena l’agenda sarà stata finalizzata”.

A spostare il baricentro diplomatico ci ha pensato la Nato. Il segretario generale Mark Rutte si è recato a sorpresa a Kiev, incontrando Zelensky e garantendo che “robuste garanzie di sicurezza per l’Ucraina sono essenziali e ci stiamo lavorando”.

Rutte ha parlato di un sistema su due livelli: il primo rappresentato dalle forze armate ucraine, il secondo dalle garanzie fornite da Europa e Stati Uniti.

L’attacco di Zelensky alla Russia

Il presidente ucraino ha ribadito che “la Russia è l’aggressore, loro ci hanno attaccato. Non so di quali garanzie Mosca possa aver bisogno”.

Zelensky ha aggiunto che l’obiettivo è arrivare a un meccanismo simile all’articolo 5 della Nato, con un’architettura di sicurezza chiara: quali Paesi sosterranno l’Ucraina via terra, quali nei cieli e quali garantiranno la sicurezza sul mare.

Durante la visita di Rutte a Kiev è stato lanciato un allarme aereo per possibili attacchi missilistici, con la popolazione invitata a cercare rifugio.

Il sostegno dell’Unione Europea

A pochi giorni dal Giorno dell’Indipendenza ucraino, in calendario il 24 agosto, l’Unione Europea ha annunciato un nuovo pacchetto di aiuti da 4,05 miliardi di euro. La cifra comprende 3,05 miliardi dal dispositivo per l’Ucraina e 1 miliardo di assistenza macrofinanziaria eccezionale.

Un messaggio politico forte, che si aggiunge alle pressioni diplomatiche in vista di un possibile tavolo di trattativa. Per ora, però, le distanze tra Mosca e Kiev restano profonde.