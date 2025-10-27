Trump attacca Putin per il test del super missile Burevestnik: cresce la tensione tra Stati Uniti e Russia

Giornalista professionista dal 2012, ha collaborato con le principali testate nazionali. Si occupa soprattutto di cronaca, politica, economia e spettacolo.

Donald Trump ha attaccato Vladimir Putin il 27 otttobre, dopo che la Russia ha testato con successo il missile da crociera a propulsione nucleare Burevestnik. “Pensi alla pace, non ai super missili”, ha tuonato il presidente Usa. Sale la tensione tra Washington e Mosca, con il portavoce del Cremlino Dmitri Peskov che accusa gli Stati Uniti di “azioni ostili” nei confronti della Russia.

Trump contro il super missile di Putin

“Putin pensi alla pace, non ai super missili“, così Donald Trump ha replicato all’annuncio che la Russia ha testato con successo il missile da crociera a propulsione nucleare Burevestnik, un’arma capace di eludere “qualsiasi scudo difensivo“.

“Non credo che sia appropriato nemmeno da parte di Putin dire certe cose: dovrebbe far finire la guerra, una guerra che sarebbe dovuta durare una settimana ed è ormai al suo quarto anno. È questo che dovrebbe fare, invece di testare missili”, ha detto il commander in chief ai reporter sull’Air Force One nel suo viaggio in Asia, come riportato da ANSA.

ANSA

Il super missile Burevestnik

Quindi ha lanciato un monito: “Sanno che abbiamo un sottomarino nucleare, il più grande del mondo, proprio al largo delle loro coste, quindi non serve che viaggi per oltre 8.000 miglia”, ha aggiunto, riferendosi ai 14 mila chilometri percorsi dal super missile russo.

La reazione di Mosca

L’avviso di Trump ha fatto scattare una replica da parte del portavoce del Cremlino Dmitri Peskov che ha affermato: “Nonostante la nostra disponibilità a instaurare un dialogo con gli Stati Uniti, la Russia e il suo presidente agiscono guidati dai propri interessi nazionali. Così è stato, così è ora e così sarà anche in futuro”.

Peskov ha anche accusato gli Usa di “azioni ostili” nei confronti di Mosca che “complicano” gli sforzi per migliorare i rapporti.

Intanto, Putin ha firmato e promulgato la legge di ratifica di un trattato di partnership e cooperazione strategica con il Venezuela, in un momento in cui l’amministrazione americana mostra i muscoli a Caracas con portaerei e bombardieri.

E nello stesso giorno ha messo fine ufficialmente ad un accordo con gli Usa, già sospeso di fatto dal 2016, sul riciclaggio delle scorte di plutonio per impedire che venga usato per la costruzione di testate nucleari.

Le parole di Orban

A difendere lo zar è stato ancora una volta il premier ungherese Viktor Orban accusando, a margine della sua visita a Roma, l’amico e stretto alleato Donald Trump di “sbagliare su Putin“.

“Andrò da lui per fargli togliere le sanzioni alla Russia”, ha annunciato, prima di attaccare nuovamente Bruxelles: “L’Unione Europea non conta nulla… abbiamo appaltato agli americani e ai russi la possibilità di risolvere la guerra. Purtroppo, non abbiamo un ruolo. L’Europa è totalmente fuori dai giochi”.

La reazione di Zelensky

Di diverso avviso è il presidente ucraino Volodymyr Zelensky che, in un’intervista ad Axios, ha affermato di confidare nel piano di pace in 12 punti proposto dal premier inglese Keir Starmer ai leader della coalizione dei Volenterosi nel corso dell’ultima riunione, sulla falsariga di quello messo in campo da Donald Trump per Gaza.

Il presidente ucraino si è detto pronto a lavorare a questo piano, che a suo avviso dovrebbe vedere la luce “nel giro di una settimana o dieci giorni”, anche se resta “scettico” sulla possibilità che Putin sia pronto ad accettarlo. Per stanare lo zar, avvisa, forse non basteranno le pur utili sanzioni Usa, ma serviranno i missili a lungo raggio.

Mosca invece non si fa “nessuna illusione” su un piano di pace europeo per l’Ucraina, perché finora la politica dei Paesi dell’Europa occidentale è stata “totalmente irresponsabile, aggressiva e senza futuro”, ha accusato il vice ministro degli Esteri Mikhail Galuzin, ribadendo il refrain che bisogna “eliminare le cause alla radice”.

Il ruolo di Xi Jinping

Sempre più frustrato da Putin, Trump cercherà la sponda di Xi Jinping nel suo bilaterale di giovedì per fermare la guerra in Ucraina.

Ma la Cina non ha alcun interesse a vedere l’alleato russo perdere la faccia nella loro salda alleanza antioccidentale, anche pensando ai reciproci legami economici (tutti a favore di Pechino, dall’import di energia a basso costo all’export di ogni tipo di merce) e all’agognata annessione di Taiwan.