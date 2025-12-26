Trump bombarda la Nigeria per colpire l'Isis, l'attacco Usa a Natale in difesa dei cristiani: il video

Classe ’88, è giornalista professionista dal 2017. Scrive di cronaca e attualità economico-politica, interessandosi nel tempo di tematiche sociali e sport. Ha collaborato con diverse testate nazionali, con esperienze anche in radio.

Postazioni dell’Isis bombardate in Nigeria dagli Usa per difendere i cristiani. Il presidente Donald Trump ha annunciato in occasione del Natale l’attacco contro militanti del gruppo terroristico islamista nel Nord ovest del Paese. Un’operazione che il Commander-in-chief aveva ordinato di iniziare a pianificare da un mese per contrastare la persecuzione di fedeli di religione cristiane, smentita però da analisti ed esperti sulla sicurezza dello Stato africano.

L’attacco annunciato da Trump in Nigeria

Trump ha annunciato tramite il profilo del suo social Truth e sugli account del dipartimento della Guerra che gli Usa hanno lanciato “un attacco potente e mortale contro la feccia terroristica dell’Isis nel nord-ovest della Nigeria, che ha preso di mira e ucciso brutalmente, principalmente cristiani innocenti, a livelli mai visti da molti anni, e persino secoli!”.

“Ho già avvertito questi terroristi che se non avessero fermato il massacro dei cristiani, avrebbero pagato l’inferno, e stanotte è successo – si legge nel post – Il dipartimento della Guerra ha eseguito numerosi attacchi perfetti, come solo gli Stati Uniti sono in grado di fare. Sotto la mia guida, il nostro Paese non permetterà al terrorismo islamico radicale di prosperare. Che Dio benedica il nostro esercito e Buon Natale a tutti, compresi i terroristi morti, che saranno molti di più se il loro massacro di cristiani continuerà”.

Il bombardamento contro l’Isis

L’amministrazione Trump aveva accusato il governo nigeriano di non aver protetto i cristiani dagli attacchi jihadisti, sostenendo che nel Paese si stia verificando un “genocidio“.

In altre occasioni il presidente degli Usa aveva definito “paese di particolare preoccupazione” la Nigeria, etichetta utilizzata dalla Casa Bianca per indicare stati “coinvolti in gravi violazioni della libertà religiosa”.

Nonostante il riferimento alla persecuzione cristiana di gruppi come Boko Haram e altre milizie terroristiche legate all’Isis, che da anni imperversano nel Paese, secondo gli analisti non ci sarebbero prove che suggeriscano un’incidenza maggiore di una religione rispetto a un’altra sul numero di uccisioni commesse dai gruppi armati.

La smentita sulle persecuzioni

Alla Bbc, il ministro degli Esteri nigeriano Yusuf Maitama Tuggar ha spiegato che l’attacco Usa è stata una “operazione congiunta” e che “non aveva nulla a che fare con una religione in particolare“.

Anche in relazione alla decisione di lanciare i bombardamenti a Natale, il titolare della diplomazia del Paese africano ha affermato che non avevano “nulla a che fare con il Natale, potrebbero essere qualsiasi altro giorno: hanno a che fare con l’attacco ai terroristi che hanno ucciso dei nigeriani”.