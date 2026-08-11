Trump cambia le regole sui vaccini ai bambini, attacco di Matteo Bassetti: "Idioti si occupano di medicina"

Giornalista pubblicista esperto di politica e con una passione per tecnologia e innovazione, scrive quotidianamente di cronaca e attualità. Marchigiano, studi in Comunicazione, collabora con diverse realtà editoriali locali e nazionali.

“Incompetenti e idioti si occupano di medicina, di vaccini e di salute pubblica”. Questo il duro commento di Matteo Bassetti alla notizia dell’ordine esecutivo firmato dal presidente Usa Donald Trump sulle regole per i vaccini ai bambini. Dalla Casa Bianca il miliardario ha riproposto la teoria antiscientifica dei vaccini causa dell’autismo, sostenuta dalla sua amministrazione e in particolare dal segretario alla Salute Robert F. Kennedy.

Vaccini, Matteo Bassetti attacca Donald Trump

“Dopo aver perso tutte le guerre contro tutti, Trump perderà anche quella contro i virus”. Così su Facebook Matteo Bassetti, direttore della clinica di Malattie infettive del policlinico San Martino di Genova, commenta l’ordine esecutivo sui vaccini ai bambini firmato dal presidente degli Stati Uniti Donald Trump.

“Peccato che a pagarne le conseguenze, non sarà lui, ma le future generazioni americane”, scrive l’infettivologo.

ANSA

“Viviamo in un mondo capovolto dove incompetenti e idioti si occupano di medicina, di vaccini e di salute pubblica”, conclude.

Trump vuole cambiare le regole sui vaccini ai bambini

Donald Trump ha firmato un ordine esecutivo che modifica le raccomandazioni federali sulle regole di somministrazione dei vaccini ai bambini.

Con il provvedimento Trump punta a ridurre il numero di vaccini somministrati ai bambini, passando da 18 a 11, introducendo anche una suddivisione in tre categorie.

L’ordine non ha di fatto conseguenze reali, dato che le regole sui vaccini sono stabilite dai singoli Stati e non dal governo federale.

Ma ha un notevole impatto, anche perché nel presentare il provvedimento Trump ha rilanciato la bufala dei vaccini che causano l’autismo, ampiamente smentita dalla comunità scientifica internazionale.

Trump e la teoria novax su vaccini e autismo

Una teoria antiscientifica molto sostenuta dalla sua amministrazione e in particolare dal segretario alla Salute, Robert F. Kennedy.

Noto novax, Kennedy ha adottato varie misure per contrastare e scoraggiare l’uso dei vaccini, tra cui tagli e sostituzioni di esperti con scettici in diversi ruoli chiave dell’amministrazione federale, come i vertici dei Centers for Disease Control and Prevention.

Un esempio è la modifica apparsa mesi fa sulla pagina ufficiale dei Cdc che ha fatto molto discutere la comunità scientifica.

Nella pagina dedicata a vaccini e autismo, oggi si legge che “l’affermazione ‘i vaccini non causano l’autismo’ non è basata su prove scientifiche, poiché gli studi non hanno escluso la possibilità che i vaccini somministrati ai neonati causino l’autismo”.