Trump chiama Netanyahu: "Sei un pazzo", ma Israele continua a bombardare il sud del Libano e causa 6 vittime

Giornalista pubblicista, si concentra sulla politica e la geopolitica, scrive anche di economia e ambiente. Laureata in Editoria e Scrittura presso La Sapienza di Roma, ha iniziato a scrivere per una testata impegnata sui diritti civili, prima di lavorare in diverse testate di attualità.

Donald Trump avrebbe chiamato il Primo Ministro Benjamin Netanyahu per chiedergli di ridimensionare i piani delle operazioni militari in Libano. È stata una telefonata che, secondo le fonti riportate da Axios, è stata molto accesa. Trump su Truth Social ha scritto che la telefonata è stata “produttiva”, ma le parole che circolano online sono diverse. Sembra che Trump abbia detto a Netanyahu: “Sei un pazzo“. E rispetto alle azioni in Libano: “Tutti odiano Israele per questo”.

Trump a Netanyahu: una telefonata di insulti

Donald Trump ha avuto uno scontro telefonico con il Primo Ministro israeliano Benjamin Netanyahu. Secondo le fonti, infatti, la telefonata sarebbe stata molto dura e dai toni accesi. Lo riporta Axios, che cita due funzionari statunitensi e una terza fonte che erano presenti durante la conversazione.

Questa arriva dopo che l’Iran ha minacciato di abbandonare i negoziati a causa dei continui attacchi di Israele in Libano, attacchi che proseguono anche con il cessate il fuoco e che causano moltissime vittime civili.

Durante la telefonata Trump ha definito Netanyahu “pazzo“. Nello specifico avrebbe dichiarato, secondo il riassunto del messaggio citato da Axios: “Sei completamente pazzo. Saresti in prigione se non fosse per me. Ti sto salvando il c**o. Ora tutti ti odiano. Odiano Israele per questo motivo”.

Proseguono gli attacchi in Libano

Anche se Donald Trump ha scritto su Truth Social che la conversazione è stata “produttiva”, Netanyahu ha continuato a colpire il Libano. Dopo la chiamata, è parso possibile un tacito accordo sul cessate il fuoco, ma il Ministro della Difesa israeliano la pensa diversamente.

Infatti, intervenendo su un canale televisivo, non solo ha dichiarato che non c’è il cessate il fuoco in Libano, ma ha confermato che “le operazioni continueranno per contrastare Hezbollah ed eliminare tutti i suoi membri dal Libano meridionale”.

ANSA

Conferma che gli attacchi stanno proseguendo, nel Libano meridionale hanno perso la vita sei membri della stessa famiglia, tra i quali tre bambini. Infatti Israele ha attaccato con due missili a compimento di strutture un edificio che è crollato sulla famiglia. Quando sono arrivati i soccorritori sul posto, Israele ha usato la tattica del doppio attacco e ha colpito una seconda volta per uccidere anche i soccorritori, che fortunatamente sono rimasti solo feriti.

Il commento di Tajani

Nel processo di pace in Medio Oriente, l’Italia resta fuori dai giochi. Lo ha detto lo stesso Ministro degli Esteri Antonio Tajani, che indica gli Stati Uniti come i soli capaci di far tornare la pace.

Al termine della parata del 2 giugno ai Fori Imperiali, il Ministro degli Esteri ha risposto ad alcune domande e ha confermato che il governo italiano non può “risolvere la pace nel mondo. Del resto non ci riescono gli Stati Uniti e la Cina”, ha sottolineato.

L’attore decisivo per fermare Israele, secondo Tajani, sono proprio gli Stati Uniti. “Noi stiamo facendo la nostra parte”. Con la nostra parte il Ministro intende l’impegno di Roma, che però ha dei limiti davanti a una crisi che coinvolge le grandi potenze, e non nega neanche il rapporto privilegiato tra Stati Uniti e Israele.