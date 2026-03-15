Trump chiede aiuto agli altri Paesi contro l'Iran, "inviate navi a Hormuz": ma anche Teheran ha un piano

Giornalista professionista e analista geopolitico. Dal 2012 collabora con testate e tv nazionali e internazionali e con realtà accademiche. Esperto di esteri, segue per lavoro soprattutto Russia e Cina. Scrive per importanti riviste di settore e tiene conferenze e corsi su geopolitica e giornalismo.

Il momento di stanchezza imperiale degli Stati Uniti si fa più evidente in Medio Oriente. Come ha imposto il riarmo agli Stati europei per difendersi “autonomamente” dalla Russia, ora l’amministrazione Trump ha chiesto agli altri Paesi “interessati” di inviare navi nello Stretto di Hormuz per pressare l’Iran. Chi attinge petrolio dall’area, insomma, deve partecipare al suo sblocco. Intanto la Repubblica Islamica è attrezzata per resistere e attaccare i Paesi “terzi” del Golfo, colpendo l’economia globale e le basi occidentali nella regione. Non solo: Teheran fiuta un’opportunità tattica che potrebbe costare molto a Usa e Israele.

L’appello di Trump agli altri Paesi contro l’Iran

Al di là della visione affaristica con cui il presidente americano affronta i dossier internazionali, la chiamata all’intervento sottolinea l’assenza di piani B per Washington, che ora potrebbe impantanarsi in maniera letale in un conflitto che non ha alcun senso strategico.

Come hanno dichiarato anche due senatori statunitensi, usciti esterrefatti da due briefing di vertice a porte chiuse, il comando Usa sembra non avere obiettivi definiti e soprattutto una exit strategy riguardo all’Iran.

ANSA

Militari e neoconservatori all’interno degli apparati pensavano di riuscire ad affondare il regime iraniano e ritirarsi dopo massimo 48 ore. E invece sono riapparsi i fantasmi di Iraq e Afghanistan.

Dopo aver dichiarato la “vittoria totale” sul regime iraniano e l’annullamento delle capacità missilistiche nemiche, Trump “si è augurato” che molti Paesi alleati inviino navi da guerra per mantenere aperto e sicuro lo Stretto di Hormuz.

Il riferimento del tycoon è a Cina, Francia, Giappone, Corea del Sud, Regno Unito “e altri colpiti da questa restrizione artificiale”. Cioè tutti satelliti degli Stati Uniti tranne Pechino, che non si muoverà per nessuna ragione al mondo.

Di più: le immagini satellitari hanno mostrato che le imbarcazioni cargo cinesi continuano a trasportare petrolio iraniano attraverso lo Stretto, godendo di un permesso speciale da parte dell’Iran. Come volevasi dimostrare. Da inizio guerra sono oltre 12 milioni i barili di greggio transitati verso i porti mandarini.

Attacco all’isola di Kharg, senza però colpire le strutture petrolifere

Nell’annunciare la completa “decapitazione” della nazione iraniana, Donald Trump ha dichiarato che nell’attacco alla strategica isola di Kharg gli Usa hanno scelto di non colpire le infrastrutture petrolifere.

Non certo per una cautela umanitaria o ambientale né tantomeno una dimostrazione di superiorità attraverso un avvertimento. Gli impianti sono stati risparmiati perché Washington ha tutto l’interesse a non danneggiare ulteriormente i flussi energetici ed economici che in teoria dovrebbe proteggere a livello globale. Per sua stessa missione imperiale.

“Tuttavia”, ha avvertito Trump, “qualora l’Iran, o chiunque altro, dovesse fare qualcosa per interferire con il libero e sicuro passaggio delle navi attraverso lo Stretto di Hormuz, riconsidererò immediatamente questa decisione“.

I raid statunitensi su Kharg hanno bersagliato l’aeroporto e i sistemi di difesa aerea, tenendosi a distanza dalla raffineria e dal terminal di esportazione del petrolio. L’isola iraniana era finita nel mirino degli Usa più volte dal 1979, ma nessun presidente prima di Trump l’aveva mai attaccata.

Il contrattacco dell’Iran potrebbe spingersi oltre

Nel frattempo Teheran è pronta a resistere a oltranza. Lo sono i militari, lo è il regime e lo è la popolazione. Nonostante le divisioni e le frange d’opposizione, gli iraniani non possono sopportare, più della dittatura sciita, l’umiliazione da parte di potenze straniere.

Per questo motivo non avverrà un cambio di regime, o almeno nella maniera che sperano gli Stati Uniti. Chi verrà dopo non sarà amico dell’Occidente, ma continuerà a perseguire gli obiettivi egemonici di un impero che, anche se ha assunto varie forme di governo, esiste da 27 secoli.

La Repubblica Islamica potrebbe avere anche un altro piano per sbandierare una vittoria in patria contro la coppia Usa-Israele. Teheran si è preparata per circa 40 anni a uno scenario come quello odierno, una guerra d’attrito ai limiti dell’assedio.

Lo ha dimostrato nella velocità di sostituzione di Ali Khamenei e dei vertici dei Pasdaran eliminati negli attacchi e nel contrattacco durissimo contro le basi americane nella regione, le città israeliane e le infrastrutture civili ed economiche dei Paesi del Golfo. Colpendo anche basi ancillari come quelle italiana e francese a Erbil, in Iraq.

Una resistenza sfociata nella reazione violenta e che ora potrebbe condurre Teheran ad andare oltre. L’obiettivo è lo smantellamento parziale della rete di controllo militare statunitense nella parte di Medio Oriente che l’Iran vede come propria sfera d’influenza.

Una sfera d’influenza che ha perso dal 7 ottobre 2023, da Hamas a Gaza a Hezbollah in Libano passando per le milizie sciite in Siria e Iraq.

Nel colpire le basi Usa, Teheran ha messo fuori uso soprattutto i radar e le strutture di tracciamento, cioè il cuore del sistema di controllo americano che determina il funzionamento delle batterie antimissile e l’unificazione dei comandi periferici.

Il piano dell’Iran: approfittare della “fuga” dalle basi occidentali

In questo modo l’Iran ha fortemente compromesso la capacità di allerta precoce e di tracciamento degli attacchi avversari da parte degli Usa. Teheran sa inoltre che le basi americane e dei loro alleati, incluso Israele, hanno ridotto all’osso l’utilizzo di intercettori antimissilistici come i Thaad.

E infatti i Pasdaran hanno cominciato a usare, con parsimonia, vettori di ultima generazione come i Kheibar. Vettori molto difficili da intercettare, che veicolano munizioni a grappolo. Qualche notte fa Israele è stata bombardata per tre ore di fila in questo modo.

Il ritiro già in corso da anni di forze occidentali, incluse quelle italiane, dalle basi in Medio Oriente ha registrato un’accelerazione dopo la reazione iraniana. E ora la Repubblica Islamica intravvede l’opportunità di cacciare americani e alleati dalla regione. Difficile, ma intanto sufficiente a spingere l’Iran a proseguire la guerra.