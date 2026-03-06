Trump circondato dai religiosi nella Sala Ovale della Casa Bianca, il video delle preghiere: "Dio, proteggilo"

Giornalista professionista e analista geopolitico. Dal 2012 collabora con testate e tv nazionali e internazionali e con realtà accademiche. Esperto di esteri, segue per lavoro soprattutto Russia e Cina. Scrive per importanti riviste di settore e tiene conferenze e corsi su geopolitica e giornalismo.

Donald Trump punta ancora una volta sulla propaganda politico-religiosa in frangenti di crescente tensione interna e internazionale. Cinque giorni dopo aver inaugurato la terza guerra del Golfo con Israele contro l’Iran, il presidente americano ha invitato nello Studio Ovale un gruppo di leader religiosi cristiani. Con inquadrature calcolate, i pastori evangelici hanno pregato ad alta voce e in mondovisione con le mani appoggiate sulle spalle del tycoon. Il video, neanche a dirlo, che è diventato virale.

Pastori e leader religiosi pregano con (e per) Trump nello Studio Ovale

I religiosi sono giunti alla Casa Bianca da varie parti degli Stati Uniti. La preghiera ha invocato la benedizione divina sul mandato presidenziale e ha chiesto protezione, guida e saggezza.

Nel video è stato diffuso dal vice capo dello staff della Casa Bianca, Dan Scavino, e accompagnato da un messaggio patriottico che ha contribuito alla diffusione delle immagini sui social.

Non è ovviamente mancata la retorica richiesta di protezione per il Paese e le forze armate americane, con richieste di “guida divina” per affrontare le sfide geopolitiche del momento.

“Dio, proteggi il presidente”, hanno recitato i pastori, ma anche che il presidente possa prendere decisioni giuste e che il Paese venga protetto dalle minacce esterne.

La preghiera alla Casa Bianca nel mezzo della guerra in Iran

La mossa propagandistica della Casa Bianca s’inserisce nel complesso momento della guerra in Iran, nella quale gli Usa si sono lasciati trascinare da Israele compiendo un grave errore strategico.

Sul fronte interno americano, una delle preoccupazioni per l’amministrazione Trump è allentare le crescenti tensioni sociali, esacerbate dalle sempre più frequenti proteste per un impegno militare all’estero che il presidente aveva promesso di annullare. O almeno di stemperarlo fortemente.

Il rapporto tra Trump e il mondo evangelico americano

L’episodio conferma la costruzione mediatica di un rapporto molto stretto che Donald Trump ha costruito e sbandierato negli anni con il mondo evangelico statunitense, uno dei suoi principali bacini elettorali.

Anche durante il mandato precedente, il leader repubblicano ha spesso coinvolto pastori e leader religiosi in incontri alla Casa Bianca, sostenendo iniziative legate alla “religione civile” – che è canone primario negli Stati Uniti – e alle politiche promosse dai gruppi cristiani conservatori.

In questo quadro è stata creata anche una struttura dedicata ai rapporti con le comunità religiose, la cosiddetta White House Faith Office, pensata per mantenere un dialogo costante tra l’amministrazione e i leader spirituali del Paese.