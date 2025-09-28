Trump commenta l'assalto alla chiesa mormone del Michigan: "Ennesimo attacco ai cristiani": morto l'aggressore

Giornalista pubblicista, scrive di cronaca nera e attualità. Muove i primi passi nel fact checking per poi appassionarsi al mondo dell'informazione. Collabora con altre testate e siti web, esperto di musica.

Appresa la notizia dell’assalto alla Chiesa di Gesù Cristo dei Santi degli ultimi giorni, nel Michigan, il presidente degli Stati Uniti Donald Trump ha affidato il suo commento al social Truth: “Sembra trattarsi dell’ennesimo attacco mirato contro i cristiani negli Stati Uniti d’America”, ha scritto il Tycoon. Secondo le ultime indiscrezioni il sospettato responsabile dell’assalto sarebbe morto.

Il commento di Donald Trump

Nella mattina di domenica 28 settembre a Grand Blanc, nel Michigan, un uomo ha sfondato il muro della Chiesa di Gesù Cristo dei Santi degli Ultimi Giorni mentre era in corso una funzione di fedeli mormoni. L’uomo ha iniziato poi a sparare contro i presenti e ha appiccato un incendio.

Appresa la notizia, Donald Trump ha commentato la vicenda su Truth. “L’Fbi è intervenuta immediatamente sul posto e condurrà l’indagine federale“, ha scritto il presidente degli Stati Uniti.

Getty Assalto armato in una chiesa mormone nel Michigan, il commento di Donald Trump: “Ennesimo attacco contro i cristiani”

“Il sospettato è morto, ma c’è ancora molto da scoprire”, comunica l’inquilino della Casa Bianca, che aggiunge: “Sembra trattarsi dell’ennesimo attacco mirato contro i cristiani negli Stati Uniti d’America”, probabilmente riferendosi all’omicidio di Charlie Kirk.

Poi conclude: “Questa epidemia di violenza nel nostro paese deve finire immediatamente”. Va detto che per il momento non è ancora noto il motivo che ha portato all’assalto armato di Grand Blanc.

L’attacco a Grand Blanc

Le informazioni sono ancora in divenire. Secondo gli aggiornamenti della CNN la mattina di domenica 28 settembre a Grand Blanc, vicino Detroit, un uomo ha sfondato il muro della Chiesa di Gesù Cristo dei Santi degli Ultimi Giorni con il suo suv e, sceso dal veicolo, ha aperto il fuoco contro i fedeli presenti.

Dopo gli spari l’aggressore ha inoltre appiccato un incendio. Tra le persone colpite dai proiettili si sono anche dei bambini. La notizia ha subito fatto il giro del mondo e le autorità locali hanno da subito inviato i loro comunicati tramite social. Dopo l’attacco il presunto responsabile è stato neutralizzato, ma i soccorritori hanno invitato la popolazione a tenersi lontana dal luogo interessato dall’evento, considerata l’imponente colonna di fumo innalzatasi a seguito delle fiamme divampate.

Ucciso il sospettato: le indagini

Secondo le ultime notizie riportate dall’Ansa da fonti internazionali, il bilancio sarebbe di un morto e nove feriti, ma non è chiaro se il decesso riguardi l’assalitore o uno dei fedeli presenti all’interno dell’edificio sacro.

Il capo della polizia William Renye, riferisce la CNN, ha fatto sapere che gli agenti avrebbero affrontato il sospettato in un conflitto a fuoco. L’uomo sarebbe stato ucciso. Si tratterebbe di un uomo di 40 anni residente a Burton, sempre nel Michigan. Le autorità terranno una conferenza stampa alle 17 ora locale per svelare nuovi dettagli. Nel frattempo gli agenti effettueranno una perquisizione nell’abitazione del presunto assalitore. Non è ancora chiaro, infatti, il movente che lo ha spinto ad assaltare un luogo di preghiera. Non vi sono notizie su manifesti o affiliazioni.

Nel frattempo verrà intensificata la sicurezza presso i luoghi di culto più sensibili a New York e Los Angeles, dove verrà disposto un numero imponente di agenti.