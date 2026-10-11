Trump contro i media, indagine negli Usa su cinque network tv dopo lo stop alla copertura della Casa Bianca

Giornalista professionista. Negli ultimi 16 anni ha ricoperto i ruoli di redattore, caposervizio e caporedattore per diverse testate locali e nazionali occupandosi di cronaca, cultura e sport. Attualmente direttore di una rivista di racconto sportivo

Il presidente americano Donald Trump torna al centro dello scontro con la stampa statunitense. Il Dipartimento di Giustizia ha avviato un’indagine su cinque grandi network televisivi, ABC, CBS, CNN, NBC e Fox News, per verificare una possibile violazione delle norme antitrust dopo la sospensione della copertura condivisa degli eventi della Casa Bianca. Gli accertamenti riguardano la reazione delle emittenti all’esclusione di alcuni giornalisti dall’accesso agli appuntamenti presidenziali.

Perché gli Stati Uniti indagano sui cinque network televisivi

Come riporta l’ANSA, l’indagine punta a chiarire se la decisione delle televisioni possa configurare un boicottaggio collettivo contrario alla legge federale sulla concorrenza. Il Dipartimento di Giustizia valuta l’eventuale applicazione dello Sherman Act, la normativa che vieta determinate intese anticoncorrenziali tra aziende.

Il caso ruota attorno al cosiddetto pool della Casa Bianca, il sistema attraverso cui un gruppo ristretto di giornalisti e operatori segue gli eventi presidenziali e condivide immagini e materiali con le altre testate. La collaborazione permette alle emittenti di garantire la copertura anche quando gli spazi disponibili sono limitati.

L’apertura dell’indagine non significa che le televisioni abbiano commesso un illecito. Gli investigatori dovranno ricostruire le decisioni prese dai network e verificare se ci siano elementi per contestare una violazione delle regole sulla concorrenza.

L’esclusione di CNN da parte di Trump

La vicenda è nata dalla decisione dell’amministrazione Trump di escludere alcuni giornalisti dal sistema di copertura condivisa, tra cui rappresentanti di CNN, MS NOW e Politico.

Le emittenti hanno reagito sospendendo temporaneamente la partecipazione al pool, invece di proseguire il servizio sostituendo i colleghi esclusi.

La controversia è arrivata anche davanti alla giustizia federale. Il giudice Timothy Kelly ha ordinato il ripristino dell’accesso per i giornalisti coinvolti, ritenendo che il provvedimento dell’amministrazione presentasse probabili profili di incostituzionalità.

Il ritorno degli accrediti non ha comunque risolto le tensioni tra la Casa Bianca e una parte dei media americani.

Perché nell’indagine c’è anche Fox News

Tra le emittenti interessate compare anche Fox News, insieme ad ABC, CBS, CNN e NBC. L’inchiesta riguarda la condotta dei network rispetto alla sospensione della copertura condivisa, non soltanto le testate più spesso entrate in conflitto con Trump.

La presenza di Fox News non implica una responsabilità già accertata. Il Dipartimento di Giustizia dovrà valutare il ruolo delle singole televisioni e l’eventuale esistenza di accordi contrari alla normativa antitrust.