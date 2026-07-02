Trump contro l'Italia, "noi spendiamo 999 miliardi, gli italiani 48,8": la bordata contro tutta la Nato

Giornalista pubblicista, si concentra sulla politica e la geopolitica, scrive anche di economia e ambiente. Laureata in Editoria e Scrittura presso La Sapienza di Roma, ha iniziato a scrivere per una testata impegnata sui diritti civili, prima di lavorare in diverse testate di attualità.

Donald Trump è tornato ad attaccare la Nato e l’Italia. Lo fa da un punto di vista economico: parla di quanti soldi spendono gli Stati Uniti per la Nato e fa il confronto con altri, che spendono molto meno. Gli Stati Uniti, cita, spendono 999 miliardi di dollari, mentre l’Italia appena 48,8 miliardi. L’obiettivo è ancora una volta quello di attaccare gli alleati europei per far notare loro l’assenza di aiuto nella guerra all’Iran.

Trump ancora contro l’Italia

Dopo il rifiuto di utilizzo delle basi militari e la foto al G7, ora Trump torna ad attaccare su una questione economica l’Italia.

Il riferimento è a quante risorse ogni Stato mette nella Nato. Gli Stati Uniti, fa notare Trump, sono quelli che investono più miliardi, mentre gli altri Paesi fanno molto meno.

Suona come una nuova frattura nel rapporto, anche se l’attacco non sembra diretto solamente a Meloni ma più in generale agli alleati europei. Una crisi che è iniziata con la nuova amministrazione Trump e l’annuncio dei dazi che ha dato avvio alla guerra commerciale.

La critica di Trump

A pochi giorni dal vertice Nato di Ankara, che si terrà il 7 e l’8 luglio, Donald Trump continua a mostrarsi frustrato nei confronti degli alleati europei e in particolare nella scelta economica di questi in riferimento alla difesa.

In un post su Truth, il Presidente degli Stati Uniti punta il dito contro i Paesi dell’alleanza atlantica che fanno troppo poco per garantire l’aumento della spesa militare pari al 5%. Si esprime elencando i Paesi che spendono meno degli Stati Uniti, praticamente tutti.

Gli Stati Uniti infatti mettono nella Nato 999 miliardi di dollari, mentre il Regno Unito una cifra molto più bassa, 90,5 miliardi, la Francia 66,5 miliardi, la Polonia 44,3 miliardi. Non manca nell’elenco neanche l’Italia con i suoi 48,8 miliardi, e poi cita la Germania, ma non quanto spende.

Quanti soldi spendono i Paesi per la Difesa

Secondo il rapporto annuale pubblicato dalla Nato, tutti i Paesi hanno aumentato la spesa per la difesa. L’obiettivo da centrare era il 2% del Pil nel 2014; persino il Belgio, che era fermo all’1,27%, ora è salito al 2%.

Vale anche per la Spagna, che aveva criticato l’appello di Trump di raggiungere il 5% della difesa. Raggiunge comunque il target del 2%, come fa anche l‘Italia che lo supera di 0,1 punti nel 2025 rispetto all’1,52% del prodotto interno lordo dell’anno precedente.

La Polonia ha raggiunto il 4,3% del Pil in difesa, la Lettonia è al 3,74% e l’Estonia al 3,42%. Se si guarda in base alla percentuale del Pil, gli Stati Uniti spendono circa il 3,19%.

Perché la tensione resta alta

Quanto dichiarato da Donald Trump quindi non sembra coincidere con la realtà: non è una questione di dollari, ma di percentuali di Pil speso per la difesa.

Ma l’attacco agli alleati europei dipende da altro, non è tanto una questione di difesa vera e propria, quanto della necessità di comunicare loro di avere bisogno di aiuto nelle guerre che verranno.

Secondo il giornalista Daniele Compatangelo “quello che sta facendo il presidente USA in qualche modo è cercare di comunicare a suo modo agli alleati che ha bisogno di loro”. Sembra infatti che Israele e Stati Uniti siano pronti a intervenire nuovamente in Iran, ma che per farlo vorrebbero il supporto europeo.