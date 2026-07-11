Trump contro Meloni e il retroscena di Crosetto sulla cena al Vertice Nato, "Chi era presente lo sa bene"

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L’idillio tra Donald Trump e Giorgia Meloni sembra ormai conclusosi e al Vertice Nato di Ankara i due leader sono arrivati dopo settimane particolarmente tese. A seguito di reciproci attacchi via social, si è detto che i due Capi di Stato abbiano mantenuto rapporti gelidi in Turchia, ma il ministro Guido Crosetto, anch’egli presente ad Ankara, smentisce: “Ci sono state conversazioni normali”.

Il retroscena di Crosetto

Intervistato dal Corriere della Sera di ritorno dalla Turchia, il ministro della Difesa Guido Crosetto smentisce le voci di una tensione sempre più forte tra Italia e Stati Uniti.

Di Donald Trump e Giorgia Meloni dice: “Chi era presente sa bene che erano seduti allo stesso tavolo e che, per tutta la cena, ci sono state conversazioni normali”.

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In generale, prosegue Crosetto, “ad Ankara è andata bene. Molti pensavano che saltasse l’Alleanza Atlantica e che Trump avrebbe mortificato tutti i leader e invece ha concluso con un appello peace and love”.

Il risultato del Vertice, per il ministro italiano, è positivo: “Il nostro obiettivo, tenere salda l’alleanza, è stato raggiunto”.

Le tensioni tra Trump e Meloni

Se fino a poco tempo fa Donald Trump e Giorgia Meloni sembravano parte di un’indissolubile alleanza, i rapporti si sono allentati a causa di discordanti posizioni in termini di politica internazionale.

Il culmine si è raggiunto al G7 di Evian, dopo il quale Trump avrebbe raccontato che la premier lo avrebbe “implorato di fare una foto con lei”, commentando che “mi ha fatto pena”.

Meloni ha risposto dichiarandosi “allibita” e parlando di “dichiarazioni totalmente inventate”.

Il Tycoon ha risposto con la pubblicazione di un post che prendeva in giro la collega italiana, per poi ritrattare di fronte alla stampa: “Penso che sia una brava persona. Il nostro rapporto è diventato un po’ cattivo, ha rifiutato di aiutarci”.

Le prospettive dopo il Vertice Nato

Nel corso dell’intervista al Corriere, Guido Crosetto ha anche trattato i temi della sicurezza nazionale e del rispetto degli impegni assunti in Ue.

Il ministro della Difesa conferma la decisione, presa assieme al ministro dell’Economia, di aumentare la spesa per la difesa: “Non parliamo di spese solo per le armi, ma di stipendi, pensioni, infrastrutture, ricerca, tecnologia, università e posti di lavoro per chi opera nell’industria della difesa”.

L’obiettivo è giungere al quel 5% del Pil destinato alla difesa richiesto dall’Ue, e Crosetto è positivo: “Siamo arrivati al 2,01% di spese per la difesa e al 2,8% considerando anche la sicurezza. Il prossimo anno saremo al 2,3% e quello successivo al 2,6%. Siamo nelle condizioni di rispettare gradualmente gli impegni assunti”.