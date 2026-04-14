Trump contro Meloni, l'accusa alla premier sulla guerra: "Lei è inaccettabile, pensavo avesse coraggio"

Giornalista pubblicista esperto del mondo dello sport e della politica, scrive anche di attualità ed economia. Laureato in Scienze della Comunicazione, muove i primi passi nelle redazioni sportive di Palermo per poi trasferirsi a Milano e lavorare per importanti testate.

Donald Trump rompe con Giorgia Meloni dopo le ultime dichiarazioni della premier. Nel corso di un’intervista rilasciata al Corriere della Sera, il presidente americano ha puntato il dito contro la leader FdI in quanto “scioccato da lei perché pensavo avesse coraggio” e, sulla questione guerra in Iran, accusata di voler far fare “all’America il lavoro per lei”. Ma non solo, perché il tycoon ha detto che la premier è “diversa da quello che pensavo, non è più la stressa persona”. E sulle parole su Papa Leone che Meloni ha definito inaccettabili, Trump è andato al contrattacco: “È lei che è inaccettabile“.

Trump attacca Meloni sulla guerra in Iran

In un’intervista pubblicata sul Corriere delle Sera, durata circa sei minuti, il presidente americano ha sparato a zero su Giorgia Meloni.

All’indomani del duro attacco contro Papa Leone, condannato da ogni parte politica, Donald Trump non le ha mandate a dire neanche alla premier. La presidente del Consiglio, infatti, è stata presa di mira per la propria posizione sulla guerra in Iran e non solo.

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Il primo attacco frontale, infatti, è quello relativo alla mancata decisione di affiancare e aiutare gli Usa nello scontro bellico, provocando le premier che “non sta facendo nulla per ottenere il petrolio“.

Non solo, perché il tycoon ha ricordato che l’Italia “non vuole essere coinvolta anche se ottiene il suo petrolio da là e pensa che l’America dovrebbe fare il lavoro per lei”.

“È diversa da quello che pensavo”

Nel corso dell’intervista, poi, Trump si è detto sorpreso da Meloni che si starebbe mostrando “diversa” da quello che si aspettava il presidente.

“Non vuole aiutarci con la Nato, non vuole aiutarci a sbarazzarci dell’arma nucleare” ha detto.

E poi l’attacco diretto: “Non è più la stessa persona, e l’Italia non sarà lo stesso paese, l’immigrazione sta uccidendo l’Italia e tutta l’Europa”.

La replica alle parole “inaccettabili” sul Papa

E a proposito dell’attacco a Papa Leone, Meloni aveva preso posizione nella giornata di lunedì 13 aprile definendo le parole di Trump “inaccettabili”.

E lo stesso presidente Usa, riprendendo il termine usato dalla premier, lo ha trasformato in un contrattacco: “È lei che è inaccettabile, perché non le importa se l’Iran ha un’arma nucleare e farebbe saltare in aria l’Italia in due minuti se ne avesse la possibilità”.

Le reazioni della politica italiana

Non sono tardate ad arrivare le reazioni della politica italiana, con i leader di partito che hanno commentato le parole di Trump contro Meloni.

Antonio Tajani, ministro degli Esteri e vicepremier, su X ha difeso la presidente del Consiglio: “Una donna che non rinuncia mai a dire quello che pensa”.

Tra i primi Giuseppe Conte, che ha svelato come in passato “avevo cercato di avvertire Meloni che almeno la linearità e la chiarezza possono mettere un po’ al riparo, piuttosto che l’ambiguità. A un certo punto, tutti i nodi vengono al pettine”.

Più critico Matteo Renzi, che ha tirato la stoccata alla premier: “Trump era suo alleato, potete immaginarvi cosa dicono di lei gli altri? Viene scaricata dai suoi, da dopo il referendum ogni giorno un problema”. E la provocazione: “Saranno 15 mesi di piano inclinato fino alle elezioni, il crollo è appena cominciato”.

Elly Schlein, invece, intervenuta alla Camera si è detta solidale con Meloni che è sì “avversaria in quest’Aula, ma non accetteremo attacchi o minacce al governo e al nostro Paese”.

Carlo Calenda, leader di Azione, ha chiesto una condanna “compatta” per respingere l’attacco di Trump al mittente.

Paolo Gentiloni, ex premier, ha definito le parole di Trump contro Meloni “inaccettabili” e che ora è tempo di difendere l’Italia perché “ci sarà tempo per rinfacciare gli errori”.

Ignazio La Russa, presidente del Senato, incalzato dai cronisti per un commento sulle parole di Trump ha sottolineato: “Non c’è bisogno di ricucire, il presidente Trump ha una sua valutazione, noi continueremo a essere amici degli Usa su tutti gli argomenti su cui siamo in sintonia. Quando non siamo d’accordo, abbiamo il dovere di dirlo”.

L’analisi di Politico: “Perché Meloni è intervenuta contro Trump sul Papa”

L’edizione europea di Politico ha analizzato il primo intervento di Meloni contro il suo alleato Donald Trump dopo l’attacco al Papa.

Secondo la redazione, la premier ha definito “inaccettabili” le dichiarazioni del presidente Usa sul Pontefice perché “costretta a prendere posizione a causa delle crescenti pressioni dell’opinione pubblica e delle critiche dell’opposizione”.