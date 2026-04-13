Trump contro Papa Leone sulla politica estera, critiche dal Venezuela all'Iran: "Meglio il fratello, è Maga"

Giornalista pubblicista esperto di cultura, sport e cronaca, scrive anche di attualità, politica e spettacolo. Laureato in Scienze della Comunicazione, inizia a collaborare con testate locali di Benevento per poi passare a testate nazionali, per le quali si è occupato principalmente di approfondimenti sportivi e culturali. Lavora anche come editor.

Donald Trump ha attaccato Papa Leone XIV definendolo “debole” sulla politica estera e troppo vicino alla sinistra radicale. Il tycoon ha lodato il fratello del pontefice, Louis Prevost, definendolo un sostenitore del movimento MAGA. Dure le reazioni dai democratici e dalla Chiesa statunitense, mentre in Italia Matteo Renzi ha sollecitato Tajani e Salvini a condannare le parole della Casa Bianca.

Lo scontro tra Donald Trump e il Vaticano sulla politica estera

Il presidente Donald Trump ha definito Papa Leone XIV “debole sulla criminalità e pessimo in politica estera”. In un post su Truth Social, il leader USA ha criticato la posizione del pontefice contro la guerra in Iran e Venezuela.

Trump ha accusato il Vaticano di ignorare i crimini legati al narcotraffico e di non aver protetto i fedeli durante la pandemia. Secondo quanto riportato da ANSA, il tycoon ha rivendicato i successi della sua amministrazione contro la “sinistra radicale”.

Il senatore Mark Kelly e l’arcivescovo Paul S. Coakley hanno condannato le parole del presidente, definendole “ripugnanti” e denigratorie verso il Successore di Pietro.

Chi è Louis Prevost, il fratello di Papa Leone XIV

Durante l’attacco, Trump ha lodato Louis Prevost, fratello maggiore del Papa, definendolo “totalmente MAGA”. Louis, veterano della Marina residente in Florida, è stato descritto dal presidente come un sostenitore del proprio programma politico.

Al contrario, il pontefice è considerato da Trump un leader “troppo liberal” e influenzato da figure vicine all’amministrazione Obama.

La famiglia Prevost ha radici in Illinois e una formazione cattolica, e mentre John Prevost, l’altro fratello, paragona il Papa a Francesco per l’attenzione agli emarginati, Trump sostiene che Leone XIV debba la sua elezione solo alla necessità della Chiesa di confrontarsi con la Casa Bianca. Il tycoon ha esortato il pontefice a concentrarsi sul ruolo spirituale anziché su quello politico.

Cosa vuol dire “MAGA”

L’acronimo MAGA, “Make America Great Again”, identifica il movimento politico di Trump incentrato su sovranismo e controllo dei confini.

Lo slogan, nato con Ronald Reagan, è diventato il pilastro della politica estera del tycoon. Trump ha ribadito che il fratello del Papa condivide questa visione, opponendosi alle critiche del Vaticano sulle politiche migratorie statunitensi.

Matteo Renzi ha duramente criticato l’attacco di Trump tramite un post su X.

Il senatore ha sollecitato i leader del centrodestra a difendere Papa Leone XIV dalle accuse del presidente americano, chiedendosi se non si sia “nessuno dei tanti italiani che sventolavano il cappellino Maga che trovi il coraggio di affermare: ‘l’attacco della Casa Bianca al Vaticano è semplicemente vergognoso’?”