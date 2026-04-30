Trump convoca i generali per attaccare Hormuz, Usa pronti a schierare i missili ipersonici Dark Eagle

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Il presidente degli Stati Uniti Donald Trump dovrebbe incontrare nella giornata di oggi i più importanti generali dell’esercito degli Stati Uniti alla Casa Bianca, per concordare un piano di attacco allo Stretto di Hormuz, in modo da riaprirlo alla navigazione commerciale. L’esercito statunitense vorrebbe inoltre dispiegare in Medio Oriente il sistema Dark Eagle, dotato di missili ipersonici, in grado di colpire l’Iran.

Trump convoca i generali, pronto l’attacco a Hormuz

La testata statunitense Axios ha riportato che, nella notte italiana, sarebbe arrivata ai principali generali dell’esercito statunitense una convocazione da parte del presidente Donald Trump.

In questo contesto, Trump dovrebbe ricevere un briefing sui piani per attaccare lo stretto di Hormuz da parte dell’ammiraglio Brad Cooper.

ANSA

L’intenzione di Trump, sempre secondo Axios, sarebbe quella di superare lo stallo negoziale con un attacco decisivo che ponga fine al conflitto.

Le ipotesi di attacco contro l’Iran

Sono diverse le ipotesi che l’esercito statunitense starebbe prendendo in considerazione, per massimizzare l’efficacia degli attacchi minimizzando al contempo sia le perdite, sia l’utilizzo di scorte militari, cresciuto molto dall’inizio della guerra.

La conquista militare dello stretto di Hormuz sembra però essere tra gli obiettivi imprescindibili. Il tratto di mare sarebbe messo in sicurezza dalle forze statunitensi, per riaprirlo alla navigazione commerciale.

L’altro fronte è quello del nucleare. L’esercito degli Stati Uniti starebbe prendendo in considerazione l’idea di un “blitz” per mettere in sicurezza le scorte di uranio altamente arricchito dell’Iran. Un’operazione che sarebbe accompagnata da attacchi “brevi e potenti”.

La richiesta dei missili ipersonici Dark Eagle

Proprio legata a quest’ultima ipotesi, ci sarebbe la richiesta di schierare in Medio Oriente il sistema Dark Eagle, dotato di missili ipersonici molto difficili da intercettare.

La notizia è stata riportata dalla testata Bloomberg, secondo cui la richiesta di trasferimento sarebbe arrivata direttamente dal Comando Centrale degli Stati Uniti.

Se i Dark Eagle fossero utilizzati in Iran, si tratterebbe del primo impiego operativo di questi missili.

L’obiettivo sarebbe quello di colpire i lanciatori di missili balistici iraniani, assicurandosi quindi che Teheran non possa più colpire in profondità in tutto il Medio Oriente.