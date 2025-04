Trump dà l'ultimatum a Ucraina e Russia sulla guerra, pace o provvedimenti: il messaggio a Putin e Zelensky

Giornalista professionista specializzata in cultura e ambiente, si occupa anche di cronaca, attualità e politica. Inizia il suo percorso nel mondo della carta stampata, per poi impugnare la telecamera e raccontare l’attualità su social e tg nazionali.

“Siamo pronti ad andarcene dal tavolo dei negoziati”: sono dure le parole di Donald Trump. Il presidente degli Stati Uniti torna a rivolgersi a Putin e Zelensky dopo una presunta proposta di Washington per un accordo di pace tra Russia e Ucraina. La Casa Bianca ha sempre più fretta di porre fine alla guerra ma, se “una delle due parti lo rende molto difficile” ha affermato Trump, “lasceremo perdere”.

L’ultimatum sulla guerra di Trump

In una conferenza alla Casa Bianca, il presidente degli Stati Uniti Donald Trump è tornato a esprimersi sulla guerra tra Russia e Ucraina.

Il tycoon ha sottolineato i dati che parlano di “2.500 morti a settimana”, ribadendo la propria intenzione di “fermare le uccisioni” e “salvare delle vite”.

Trump si è dichiarato ottimista sulla possibilità di raggiungere un accordo di pace: “Penso che abbiamo ottime possibilità”.

Parlando di “entusiasmo” per la pace da parte di entrambi i paesi coinvolti, si è detto fiducioso di poter “mantenere” la rotta dei negoziati.

Nonostante fiducia e ottimismo, però, il discorso di Donald Trump si conclude con quello che suona come un ultimatum:

Se per qualche motivo, una delle due parti rende il negoziato molto difficile, diremo loro che ‘siete sciocchi’, ‘siete persone orribili’ e lasceremo perdere.

I dubbi sulla Russia

Che sia in particolare il leader russo Vladimir Putin a rallentare i negoziati? È stata una delle domande poste dai giornalisti presenti allo Studio Ovale.

“La Russia non mi sta prendendo in giro, io sto solo dando una mano. Nessuno sta prendendo in giro nessuno” ha risposto Trump.

Per poi concludere: “Tutta la mia vita è stata una grande negoziazione e so quando le persone ci stanno prendendo in giro e quando no”.

Riguardo alla possibilità di una presa di tempo da parte di Putin per posticipare la pace, tuttavia, il Presidente Usa è più cauto: “Spero di no, vi farò sapere se è così”.

Gli Usa cercano la pace in Ucraina

Poco prima delle dichiarazioni del presidente Trump, il segretario di Stato Marco Rubio aveva dichiarato l’intenzione di “fare un accordo in Ucraina velocemente”.

Secondo quanto riportato dai media statunitensi, Washington avrebbe presentato una proposta per un “accordo di pace”.

La proposta prevederebbe un congelamento della situazione attuale, con i territori ucraini occupati dalle truppe russe da lasciare sotto il controllo di Mosca.