Trump, Daniele Compatangelo il giornalista dello scoop su Meloni svela la strategia Usa: "Cercano aiuto"

Laurea in Scienze della Comunicazione all’Università di Palermo. Giornalista professionista dal 2006. Approdato a QuiFinanza e Virgilio Notizie dopo varie esperienze giornalistiche fra Palermo e Milano. Si interessa principalmente di cronaca, politica ed economia.

La guerra Usa-Iran sembrava giunta a una svolta con il memorandum firmato solo pochi giorni fa, ma ecco che da ambo le parti ricominciano le minacce dopo la rottura dei negoziati a Ginevra. Il giornalista Daniele Compatangelo, inviato di La7 a Washington, fornisce la sua interpretazione sugli ultimi eventi. Secondo l’inviato, autore del recente scoop in merito all’attacco di Trump a Meloni, gli Usa avrebbero una strategia ben precisa: ogni critica all’Europa è in realtà una richiesta d’aiuto.

Colloqui di pace fra Usa e Iran in stallo

La prima sessione dei colloqui di pace in corso tra Iran e Stati Uniti in Svizzera, con i mediatori di Pakistan e Qatar, si è interrotta con un nulla di fatto.

Trump ha reso noto di avere parlato con dirigenti iraniani e di averli avvertiti: o lo Stretto di Hormuz viene riaperto al più presto oppure gli Usa faranno “saltare in aria” l’Iran.

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La delegazione iraniana, secondo quanto riferisce sui social l’emittente televisiva iraniana Press Tv, avrebbe presentato “una protesta ufficiale” dopo tali minacce e starebbe valutando “le opzioni per una risposta adeguata”.

Trump, nel frattempo, non perde occasione per attaccare gli alleati europei. È presumibile ipotizzare che sapesse quali conseguenze avrebbe innescato il suo attacco alla premier italiana Giorgia Meloni, raccolto dal giornalista Compatangelo.

L’attacco di Trumo a Stramer

E in seguito è arrivato l’attacco al premier britannico: “Keir Starmer si dimetterà da primo ministro del Regno Unito. Ha fallito clamorosamente su due questioni fondamentali: immigrazione ed energia. Gli auguro ogni bene”, ha scritto Trump sul social network Truth.

L’interpretazione di Daniele Compatangelo

In collegamento con In Onda, il giornalista Daniele Compatangelo ha fornito un’interpretazione dei fatti.

“Quello che sta succedendo a Ginevra è in qualche modo collegato allo Stretto di Hormuz, come rivela una fonte con la quale abbiamo parlato qui alla Casa Bianca”, ha detto.

“L’abbiamo visto anche con gli attacchi al primo ministro inglese. Quello che sta facendo il presidente Usa in qualche modo è cercare di comunicare a suo modo agli alleati che ha bisogno di loro“.

“Secondo il presidente, gli Stati Uniti ci sono stati per l’Europa in passato, ma ora gli Usa hanno bisogno di utilizzare le basi americane in Europa in caso di offensiva. Perché c’è un piano B, come sappiamo”. In pratica, Trump punta prima di tutto sui colloqui di pace, ma l’opzione dell’utilizzo della forza, dopo le minacce fatte, rimane viva sullo sfondo.

“Da un’altra fonte del Pentagono ci ha detto che insieme agli israeliani, gli americani sono pronti nuovamente ad intervenire in Iran“, ha confermato Compatangelo.