Trump decanta “l’età dell’oro” degli Usa, i momenti salienti del discorso al Congresso più lungo della storia

È durato un’ora e 47 minuti il discorso di Donald Trump sullo Stato dell’Unione. Si tratta del discorso più lungo mai pronunciato da un Presidente di fronte al Congresso nella storia degli Usa. Il Tycoon, circondato da eroi nazionali, ha decantato “l’età dell’oro” dell’America, costringendo i detrattori a lasciare la sala. Tra i numerosi temi affrontati i dazi, l’immigrazione e i conflitti internazionali.

L’ottimismo di Trump: “Più ricchi e forti di prima”

A metà del suo secondo mandato, quasi a scongiurare il vertiginoso calo di consensi, Donald Trump decanta la grandezza della Nazione di cui è alla guida.

“Il nostro Paese è tornato”: così inizia il discorso sullo Stato dell’Unione. “Più grande, più forte e più ricco che mai. Non torneremo indietro, questa è l’età dell’oro dell’America”.

L’inizio della conferenza di fronte al Congresso degli Stati Uniti ha avuto come ospiti i campioni della nazionale di hockey sul ghiaccio, vincitori di una medaglia d’oro alle Olimpiadi invernali. Presentandoli, Trump ha scherzato: “Sono stanco di inanellare una vittoria dopo l’altra”.

Tra le suddette vittorie, l’inquilino della Casa Bianca annovera l’aver “risolto otto guerre”, senza specificare quali” e il lavoro “per cercare di risolvere la nona, quella fra Ucraina e Russia”.

Sul fronte interno, il discorso si è incentrato sui “successi” in economia e su quelli legati all’immigrazione: “Nessun migrante illegale è entrato negli Stati Uniti nell’ultimo anno”.

Il discorso al Congresso più lungo nella storia Usa

Iniziato alle 21:00 circa ora locale, le 3 di notte in Italia, il discorso di Donald Trump è durato 1 ora e 47 minuti: è il più lungo mai pronunciato da un Presidente di fronte al Congresso.

Il record precedente spettava a Bill Clinton che, nel 2000, parlò per 1 ora e 28 minuti. Dal lato opposto si colloca Nixon, con il discorso più breve di sempre, appena 29 minuti, nel 1972.

Trump non è invece riuscito a superare il record di audience, che spetta ai 66,9 milioni di spettatori registrati da Clinton nel 1993.

Da questa prospettiva, con circa 36,6 milioni di persone all’ascolto, il Tycoon batte però il rivale Joe Biden il cui ultimo discorso raggiunse 32 milioni di spettatori.

Chi protesta contro il razzismo lascia la sala

Tra i momenti più discussi, quello in cui il deputato democratico Al Green è stato scortato fuori dal Campidoglio perché irrispettoso del decoro imposto dal luogo.

L’afroamericano Green, a pochi minuti dall’inizio del lungo discorso, ha sollevato un cartello con scritto: “I neri non sono scimmie”.

Il riferimento è al video generato dall’IA postato (e rimosso) da Trump in cui Michelle e Barack Abama sono rappresentanti come due scimmie appunto.

Al contrario, non è stato considerato poco consono all’occasione formale il berretto indossato da un parlamentare repubblicano recante lo slogan: “Trump ha sempre ragione”.