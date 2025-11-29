Trump dichiara chiuso lo spazio aereo sul Venezuela e minaccia azioni di terra contro il narcotraffico

Giornalista professionista dal 2012, ha collaborato con le principali testate nazionali. Si occupa soprattutto di cronaca, politica, economia e spettacolo.

Donald Trump ha dichiarato su Truth che lo spazio aereo sul Venezuela “è chiuso”. La decisione arriva dopo un incontro con i giornalisti il 28 novembre, fuori dalla sua residenza in Florida, in cui ha annunciato alla stampa che i raid terrestri “inizieranno molto presto”. Il presidente ha minacciato di voler fermare i narcotrafficanti anche “via terra”.

La chiusura dello spazio aereo sul Venezuela

“A tutte le compagnie aeree, piloti, spacciatori di droga e trafficanti di esseri umani, vi prego di considerare che lo spazio aereo sopra e intorno al Venezuela sarà interamente chiuso“, ha scritto il presidente su Truth.

In realtà, nei giorni scorsi diverse compagnie straniere hanno già fermato i voli verso il Venezuela. L’autorità per l’aviazione civile di Caracas ha reagito revocando le licenze alla spagnola Iberia, alla portoghese TAP, alla colombiana Avianca, alla cilena e brasiliana LATAM, alla brasiliana Gol e alla turca Turkish Airlines.

Nella serata del 24 novembre aerei militari statunitensi hanno sorvolato le acque del Mar dei Caraibi, nella porzione compresa tra la costa del Venezuela e l’isola di Curacao, a circa 60 chilometri.

La minaccia di Trump su “azioni di terra”

Il 28 novembre il presidente americano ha detto che gli Stati Uniti interverranno “molto presto” anche via terra contro i presunti narcotrafficanti provenienti dal Venezuela, dopo settimane di attacchi in mare contro imbarcazioni sospettate di trasportare carichi di droga.

Nel giorno del Ringraziamento, Trump ha elogiato le Forze armate statunitensi, lasciando intendere che la fase due dell’Operazione Lancia del Sud è pronta a partire.

“Siete la spina dorsale della potenza aerea americana e nelle ultime settimane avete lavorato per scoraggiare i trafficanti di droga venezuelani – ha detto in un messaggio video -. Ora non vogliono più consegnare la merce via mare, e inizieremo a fermarle anche via terra“.

La telefonata a Maduro

La scorsa settimana Donald Trump avrebbe avuto un colloquio telefonico con Nicolas Maduro per parlare della crisi in atto tra Usa e Venezuela.

Lo hanno riferito fonti anonime al New York Times, precisando che i due avrebbero discusso la possibilità di un incontro di persona.

Intanto il Washington Post riporta, in esclusiva, che il segretario della Difesa Usa Pete Hegseth avrebbe ordinato di “uccidere tutti” i membri dell’equipaggio di un’imbarcazione nei Caraibi accusata di trasportare droga.

L’attacco a cui si riferisce la testata americana è il primo ordinato da Trump nell’ambito della dichiarata guerra ai narcos venezuelani. È stato condotto dai Seal il 2 settembre, al largo della costa di Trinidad.

Una fonte ha rivelato al WP, che nel secondo attacco sarebbero stati uccisi tutti gli 11 presunti narcotrafficanti a bordo, compresi i due rimasti fino all’ultimo aggrappati al relitto fumante.