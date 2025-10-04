Trump dichiara guerra alla pasta italiana, i rischi dei maxi dazi e i marchi che potrebbero subire aumenti

Giornalista professionista dal 2012, ha collaborato con le principali testate nazionali. Si occupa soprattutto di cronaca, politica, economia e spettacolo.

Allarme per la pasta italiana, l’amministrazione Usa ha accusato due aziende produttrici di dumping e potrebbe imporre dazi al 107% dal 1 gennaio 2026. La stangata è l’esito di una indagine del Dipartimento del Commercio Usa. Alla tariffa degli Stati Uniti del 15%, dal nuovo anno, potrebbe aggiungersi un altro dazio del 91,74%. Nel mirino dell’indagine ci sono i marchi La Molisana e Garofalo e “altre società non esaminate individualmente” che potrebbero subire forti rincari.

L’indagine Usa sulla pasta italiana

Ogni anno il Dipartimento del Commercio americano effettua una revisione sulle importazioni di pasta dall’Italia su richiesta dei cosiddetti petitioners.

Aziende americane concorrenti, in larga parte controllate da gruppi italiani, hanno segnalato di effettuare verifiche. Il dipartimento solitamente sceglie soltanto due aziende da sottoporre a revisione completa dei dati di vendita e di costo che, in questo caso, sono state La Molisana e Garofalo.

ANSA

Il presidente Usa Donald Trump

Nel documento pubblicato dal Dipartimento del Commercio si legge: “Abbiamo determinato in via preliminare che per il periodo compreso tra il 1° luglio 2023 e il 30 giugno 2024 sussistono i seguenti margini di dumping medi ponderati stimati: La Molisana Spa 91,74%, Pastificio Lucio Garofalo Spa 91,74%, società non esaminate individualmente 91,74%”.

L’amministrazione Usa accusa le due società di dumping, senza aver fatto un’indagine accurata, ed estende l’accusa anche gli altri esportatori menzionati su cui non ha effettuato alcuna verifica.

Quali sono i marchi a rischio aumenti

Come riporta il Corriere della Sera, a conclusione dell’indagine, l’amministrazione americana ha deciso di applicare un dazio del 91,74%, che si sommerebbe al 15% già in vigore, a tutti gli esportatori menzionati nell’inchiesta.

Oltre a La Molisana e Garofalo, tra le aziende citate ci sono: Agritalia, Aldino, Antiche Tradizioni Di Gragnano, Barilla, Gruppo Milo, Pastificio Artigiano Cav. Giuseppe Cocco, Pastificio Chiavenna, Pastificio Liguori, Pastificio Della Forma, Pastificio Sgambaro, Pastificio Tamma e Rummo.

L’impatto del dazio sarà minore per chi produce già negli Usa la pasta destinata al mercato americano, come Barilla, e molto pesanti per chi esporta dall’Italia.

Secondo Luigi Scordamaglia, ad di Filiera Italia, in questo modo “le nostre esportazioni di pasta negli Usa verrebbero di fatto bloccate dal 1 gennaio 2026 perché rese non competitive a unico vantaggio delle imprese anche italiane, oltre che di altri paesi, che hanno iniziato a delocalizzare la produzione negli Stati Uniti e che non sempre indicano con sufficiente chiarezza in etichetta la loro produzione non italiana”.

Lollobrigida: “Negli Usa per tutelare la nostra pasta”

In visita negli Stati Uniti c’è il ministro dell’Agricoltura, della Sovranità alimentare e delle Foreste, Francesco Lollobrigida.

“Seguiamo con attenzione i dossier legati alla presunta azione anti dumping che farebbe scattare un meccanismo iperprotezionista verso i nostri produttori di pasta del quale non vediamo né la necessità né alcuna giustificazione”, ha assicurato il ministro.

“Il governo e i nostri diplomatici – ha aggiunto – sono in contatto costante con gli uffici governativi statunitensi per affrontare questo ed altri dossier – vino, pecorino romano, olio extravergine – utili a garantire rapporti commerciali floridi e sempre più proficui”.

Cos’è il dumping

Il dumping, nel settore dell’economia, definisce la politica commerciale predatoria consistente nella procedura di vendita di un bene o servizio su di un mercato estero a un prezzo inferiore rispetto a quello di vendita o produzione del medesimo prodotto sul mercato di origine al fine di conquistare un nuovo mercato.