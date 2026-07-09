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Doppia gaffe di Trump al vertice Nato, chiama Zelensky "Putin" e parla di "Repubblica islamica del Giappone"

In conferenza stampa il presidente Usa confonde l'Iran con Tokyo e poi si rivolge ripetutamente al leader di Kiev evocando il presidente russo

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Doppia gaffe del presidente degli Stati Uniti Donald Trump nel corso del vertice Nato ad Ankara. Durante uno scambio con i giornalisti, avvenuto alla presenza dell’omologo ucraino Volodymyr Zelensky, il tycoon ha prima parlato della “Repubblica islamica del Giappone”. Pochi minuti dopo, il leader della Casa Bianca si è rivolto allo stesso presidente ucraino, chiamandolo ripetutamente “Putin”, e ha invitato la stampa a porgli domande.

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