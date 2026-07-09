Doppia gaffe di Trump al vertice Nato, chiama Zelensky "Putin" e parla di "Repubblica islamica del Giappone"
In conferenza stampa il presidente Usa confonde l'Iran con Tokyo e poi si rivolge ripetutamente al leader di Kiev evocando il presidente russo
Doppia gaffe del presidente degli Stati Uniti Donald Trump nel corso del vertice Nato ad Ankara. Durante uno scambio con i giornalisti, avvenuto alla presenza dell’omologo ucraino Volodymyr Zelensky, il tycoon ha prima parlato della “Repubblica islamica del Giappone”. Pochi minuti dopo, il leader della Casa Bianca si è rivolto allo stesso presidente ucraino, chiamandolo ripetutamente “Putin”, e ha invitato la stampa a porgli domande.