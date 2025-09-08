Trump e il maxi risarcimento a Jean Carroll da 83 milioni, perché la Corte ha condannato il tycoon

Giornalista professionista. Negli ultimi 16 anni ha ricoperto i ruoli di redattore, caposervizio e caporedattore per diverse testate locali e nazionali occupandosi di cronaca, cultura e sport. Attualmente direttore di una rivista di racconto sportivo

Una Corte d’appello federale di New York ha confermato la condanna a carico di Donald Trump, che dovrà pagare 83,3 milioni di dollari alla giornalista e scrittrice Jean Carroll per diffamazione. I giudici hanno respinto la tesi secondo cui il tycoon potesse beneficiare dell’immunità presidenziale, stabilendo che il risarcimento imposto in primo grado è da ritenersi “ragionevole alla luce dei fatti straordinari ed eclatanti del caso”.

Le accuse di Trump a Jean Carrol

Jean Carroll, oggi 81enne ed ex editorialista della rivista Elle, ha accusato Trump di averla aggredita sessualmente nel camerino di un grande magazzino di Manhattan alla fine degli anni ’90.

Come riporta Adnkronos, le prime dichiarazioni pubbliche risalgono al 2019, quando la scrittrice raccontò la vicenda sulle pagine del New York Magazine.

Il presidente degli Stati Uniti, Donald Trump

Trump replicò definendo la denuncia “totalmente falsa” e arrivando ad affermare che Carroll “non era il mio tipo”.

Quelle parole hanno dato origine alla causa civile per diffamazione, a cui si è aggiunto un procedimento parallelo in cui una giuria ha riconosciuto Trump responsabile di aggressione sessuale e diffamazione.

Nel maggio 2023 il tycoon era già stato condannato a pagare 5 milioni di dollari per questo primo processo.

Il maxi risarcimento

Come spiega Adnkronos, la vicenda non si è chiusa lì. Una seconda giuria, chiamata a giudicare i danni causati dalle dichiarazioni pubbliche e dagli insulti di Trump nei confronti della giornalista, ha stabilito nel gennaio 2024 un risarcimento record di 83,3 milioni di dollari.

Di questi, 65 milioni sono stati classificati come danni punitivi, volti a scoraggiare nuove offese e a compensare gli effetti delle campagne diffamatorie del presidente contro Carroll.

La donna, in più occasioni, ha raccontato come gli insulti provenienti da “una delle persone più potenti del mondo” l’abbiano trasformata in un bersaglio costante di attacchi sui social e via email, minando la sua credibilità professionale.

Il ricorso respinto in appello

Trump aveva fatto ricorso sostenendo che la decisione della Corte Suprema sull’immunità presidenziale dovesse applicarsi anche a questo procedimento.

Ma la Corte d’appello federale ha rigettato l’argomentazione, sottolineando che le dichiarazioni diffamatorie oggetto della causa non rientravano tra gli atti presidenziali protetti.

Il collegio di tre giudici ha quindi confermato la sentenza, lasciando intatta la maxi sanzione.

Una decisione che segna un passaggio importante, perché fissa un precedente chiaro: l’immunità non copre attacchi personali e diffamatori, anche se compiuti mentre si ricopre la carica più alta dello Stato.