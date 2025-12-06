Trump e l'Europa che "rischia la cancellazione", la Casa Bianca ci volta le spalle e apre alla Russia di Putin

Laurea in Scienze della Comunicazione all’Università di Palermo. Giornalista professionista dal 2006. Approdato a QuiFinanza e Virgilio Notizie dopo varie esperienze giornalistiche fra Palermo e Milano. Si interessa principalmente di cronaca, politica ed economia.

Nel parlare dell’Europa che rischia una “cancellazione” culturale qualora non dovesse cambiare, Donald Trump non ha utilizzato giri di parole. “Alcuni membri della Nato diventeranno la maggioranza non europea”, viene messo nero su bianco nel nuovo documento di sicurezza strategica della Casa Bianca. Secondo gli Usa, il mutamento demografico renderebbe i Paesi europei “irriconoscibili tra vent’anni o meno”, compromettendo la loro capacità di essere “abbastanza forti da rimanere alleati affidabili”. In questo quadro, la Russia viene trattata come partner per una “stabilità strategica”.

Gli Usa scaricano l’Europa

La nuova National Security Strategy diffusa dalla Casa Bianca incarna le posizioni più radicali dell’era Trump e giustifica il ponte ideale con la Russia.

In 33 pagine, l’amministrazione Usa compone una lunga sequenza di rivendicazioni, risentimenti e annunci. E la posizione di Trump amplia una narrativa già proposta dal vicepresidente JD Vance alla Conferenza sulla sicurezza di Monaco, che accusa gli alleati europei di “sopprimere la libertà di parola e la democrazia” e di imporre regole tali da “paralizzare le proprie economie”.

Parlando dell’Europa, gli Usa criticano, fra le altre cose, le politiche migratorie, la “censura della libertà di parola” ed anche le “aspettative irrealistiche” sulla guerra in Ucraina.

Gli Usa e la guerra in Ucraina

Il giudizio su quest’ultimo punto: “L’amministrazione si trova in contrasto con i funzionari europei che nutrono aspettative irrealistiche per la guerra, arroccati su governi di minoranza instabili, molti dei quali calpestano i principi fondamentali della democrazia per reprimere l’opposizione”.

Il nodo dell’immigrazione

Sulle politiche migratorie europee, il giudizio non è meno duro: gli Usa vogliono un “mondo in cui la migrazione non è solo ordinata, ma in cui i Paesi collaborano per fermare anziché facilitare i flussi di popolazioni destabilizzanti”.

Ipotesi ingerenza Usa in Europa

A giudizio degli Usa, l’Europa starebbe percorrendo una traiettoria autodistruttiva: si arriva all’ipotesi di dover “coltivare resistenza all’attuale traiettoria dell’Europa all’interno delle nazioni europee”, evocando possibili iniziative di ingerenza interna.

La preoccupazione di Trump è soprattutto per gli effetti della situazione sugli interessi degli Stati Uniti, che potrebbero ritrovarsi con un’Europa trasformata, indebolita e, soprattutto, non più allineata. Ciò rafforza il mito Trumpiano della “America Alone” e della “America First”.

Trump e Putin

E a questa svolta isolazionista si accompagna un giudizio sorprendentemente morbido verso la Russia, definito un partner con cui preservare la “stabilità strategica”, mentre gli Stati Uniti si descrivono come mediatori “per mitigare il rischio di conflitto tra Russia e stati europei”.

Una postura che, unita alle critiche verso Kiev e alla richiesta di “porre fine alla percezione, e impedire la realtà, della Nato come alleanza in continua espansione”, offre al Cremlino margini di manovra che prima non aveva.

La Casa Bianca non la presenta come un’opinione, ma come una “verità senza tempo delle relazioni internazionali”, costruendo un quadro drammatico in cui la fragilità dell’Europa giustifica una revisione profonda delle relazioni transatlantiche.