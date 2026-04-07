Trump e la minaccia all'"intera civiltà che morirà stanotte" in Iran, dura reazione del governo Meloni

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“La popolazione civile iraniana non può e non deve pagare il prezzo delle colpe dei propri governanti”, così Palazzo Chigi risponde all’annuncio di Donald Trump sull'”intera civiltà che morirà stanotte“. E ancora, il governo Meloni “continua a seguire con estrema attenzione l’evolversi della crisi in Medio Oriente e il rischio di un’ulteriore escalation militare“.

La condanna del governo Meloni

Dopo l’annuncio minaccioso di Donald Trump all’Iran, con il tycoon che ha parlato di “un’intera civiltà che morirà stanotte”, è arrivata la ferma presa di posizione del governo Meloni.

In una nota di Palazzo Chigi si sottolinea che “la popolazione civile iraniana non può e non deve pagare il prezzo delle colpe dei propri governanti”, senza tralasciare una “ferma e risoluta condanna nei confronti delle condotte destabilizzanti del regime di Teheran”.

ANSA

Per Giorgia Meloni “è fondamentale distinguere nettamente tra le responsabilità di un regime e il destino di milioni di cittadini comuni”.

Per questo motivo “il Governo italiano continua a seguire con estrema attenzione l’evolversi della crisi in Medio Oriente” considerando “il rischio di un’ulteriore escalation militare” che potrebbe degenerare “senza distinzione tra obiettivi strategici, militari e civili”.

La condanna di Palazzo Chigi al governo di Teheran

Come anticipato, nella stessa nota Palazzo Chigi condanna fermamente il regime di Teheran con diversi esempi, “dagli attacchi missilistici” che mettono a rischio i Paesi del Golfo alle minacce che riguardano la navigazione lungo lo Stretto di Hormuz.

Senza tralasciare, infine, la “sistematica e brutale repressione interna del proprio popolo”.

Il Papa: “Minaccia inaccettabile”

La notizia della minaccia di Donald Trump all’Iran è arrivata anche sul tavolo del Santo Padre in Vaticano, che non è rimasto a osservare. “Non è accettabile. Qui ci sono questioni certamente di diritto internazionale ma molto di più”, ha detto Papa Leone XIV.

“Vorrei invitare tutti a pensare nel cuore veramente a tanti innocenti, tanti bambini, tanti anziani, totalmente innocenti, che sarebbero anche loro vittime di questa escalation”, ha aggiunto il Pontefice in un colloquio con i giornalisti.

La minaccia di Donald Trump all’Iran

Questa mattina Donald Trump, sul suo social Truth, ha pubblicato la nota oggetto delle tante repliche da parte dei leader mondiali. Il presidente degli Stati Uniti ha scritto: “Un’intera civiltà morirà stanotte, per non essere mai più riportata in vita. Non voglio che accada, ma probabilmente succederà”.

Ora il regime iraniano avrà tempo fino alle 2 di notte (ora italiana) per arrivare all’accordo con gli Stati Uniti. “Solo il presidente sa come stanno le cose e cosa intenda fare”, ha riferito la portavoce della Casa Bianca, Karoline Leavitt.