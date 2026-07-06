Trump e la richiesta di "ordine restrittivo" per Meloni, negli Usa contro molestie e stalking: cosa prevede

Giornalista pubblicista, esperto di media, scrive di cronaca, politica e attualità. Laureato in comunicazione alla Sapienza, si è affermato come autore e conduttore di TG e programmi giornalistici. Collabora con diverse redazioni online, emittenti televisive e radiofoniche.

Donald Trump ha pubblicato su Truth Social un meme con Giorgia Meloni accompagnato dalla scritta “serve un ordine restrittivo“, alla vigilia del vertice Nato di Ankara del 7-8 luglio. Negli Stati Uniti il “restraining order” è un provvedimento giudiziario per proteggere vittime di stalking, molestie o violenza domestica. Palazzo Chigi ha scelto di non replicare.

Il nuovo attacco di Trump a Meloni

Donald Trump torna ad attaccare Giorgia Meloni sui social. Il post è comparso poco dopo le 23 di domenica, alla vigilia del vertice Nato di Ankara, in programma il 7 e 8 luglio, a cui dovrebbero partecipare entrambi i leader.

L’immagine, trasformata in meme iperbolico, lo ritrae accanto alla presidente del Consiglio, accompagnato dalla scritta “Restraining order needed” che richiama il provvedimento cautelare pensato per difendere le vittime di stalking, molestie o violenza domestica.

ANSA

L’ordine restrittivo negli Stati Uniti

L’ordine restrittivo è emesso da un giudice, che può imporre a chi lo riceve di mantenere una distanza minima dalla vittima e di astenersi da qualsiasi contatto, minaccia o comportamento lesivo. In alcuni Stati americani, come la California, la normativa prevede anche obblighi ulteriori, dal mantenimento economico al rimborso di spese mediche legate agli abusi subiti.

Per ottenerlo davanti a un tribunale federale, chi presenta la richiesta deve dimostrare il rischio di un danno immediato e irreparabile. Nell’ordinamento italiano il provvedimento è paragonabile, con le dovute differenze, al divieto di avvicinamento.

Infrangere un ordine restrittivo negli Stati Uniti comporta l’arresto immediato. La violazione costituisce un reato penale: solitamente è classificata come reato minore alla prima infrazione, ma diventa grave in caso di recidiva, stalking o uso di armi.

Le conseguenze includono la detenzione (da pochi mesi a diversi anni di carcere), sanzioni pecuniarie e l’accusa di oltraggio alla corte. Il giudice può inoltre inasprire le restrizioni o revocare l’eventuale libertà vigilata del soggetto.

Il significato del meme

La frase usata da Trump riprende un format virale nato su TikTok, X e Instagram, usato in chiave autoironica: chi lo scrive ammette scherzosamente di essere troppo ossessionato da una persona, una canzone o un brand, tanto da “aver bisogno” di un intervento che lo fermi.

Le categorie tipiche sono le cotte sentimentali (in inglese, crush), le canzoni ascoltate ossessivamente, i cibi a cui si torna sempre e i brand che “perseguitano” con pubblicità. Il meccanismo si basa sull’iperbole: l’oggetto del desiderio andrebbe “protetto” dalla propria fissazione.

Trump capovolge però questo schema, rivolgendo la frase non a se stesso ma a Meloni, già in precedenza presa di mira per la presunta “ossessione” che avrebbe manifestato cercando essere ritratta in foto con il presidente degli Stati Uniti.

Le reazioni in Italia

Sul fronte politico italiano, mentre Meloni ha scelto il silenzio, il presidente del Senato Ignazio La Russa ha parlato di “Attacco incomprensibile”, mentre il leader di Azione Carlo Calenda ha definito Trump “un bullo”, esprimendo piena solidarietà a Meloni.

Antonio Tajani, ministro degli Esteri, ha sottolineato che le sue “parole si commentano da sole”. Il ministro della Difesa Guido Crosetto ha invece minimizzato, ricordando che “i rapporti sono fra Stati, le persone passano e i rapporti invece devono rimanere”.