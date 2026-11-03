Trump e le elezioni Midterm, ultimi risultati da Hawaii e Alaska alle 6 di mattina ora italiana del 4 novembre

Giornalista professionista e analista geopolitico. Dal 2012 collabora con testate e tv nazionali e internazionali e con realtà accademiche. Esperto di esteri, segue per lavoro soprattutto Russia e Cina. Scrive per importanti riviste di settore e tiene conferenze e corsi su geopolitica e giornalismo.

Le elezioni di Midterm negli Stati Uniti del 3 novembre entrano nella fase decisiva per il controllo del Congresso e per il margine d’azione politica che Donald Trump potrà coltivare negli ultimi due anni di mandato. Nella notte tra martedì e mercoledì, in Italia arriveranno progressivamente i risultati dai vari Stati americani, fino alle ultime chiusure dei seggi in Hawaii e Alaska intorno alle 6 del mattino del 4 novembre.

Nelle Isole Aleutine occidentali (parte dell’Alaska, ndr), invece, le urne resteranno aperte fino alle 7. Per il presidente si tratta di un decisivo banco di prova del consenso, mentre dal punto di vista pratico il voto è per il rinnovo della totalità della Camera dei Rappresentanti e di un terzo del Senato.

Midterm Usa 2026, tutti gli orari italiani dei risultati

Le chiusure dei seggi americani risentono del fatto di essere distribuite su più fusi orari. Per farsi un’idea più precisa su tempistiche e organizzazione, ecco di seguito il calendario della notte elettorale, con gli orari riferiti all’Italia a partire dalla mezzanotte del 4 novembre.

ANSA

Ore 00:00: prime chiusure in Indiana e Kentucky.

Ore 1:00: Georgia, South Carolina, Vermont e Virginia; completamento del voto in Indiana e Kentucky.

Ore 1:30: North Carolina, Ohio e West Virginia.

Ore 2:00: tra gli altri, Pennsylvania, Maine, New Hampshire, Florida, Illinois, Massachusetts e New Jersey.

Ore 2:30: Arkansas.

Ore 3:00: tra gli altri, Arizona, Iowa, Michigan, Minnesota, Nebraska, New York, Texas e Wisconsin.

Ore 4:00: Montana, Nevada, Utah e parte di Idaho e Oregon.

Ore 5:00: California, Stato di Washington e completamento delle chiusure in Idaho e Oregon.

Ore 6:00: Hawaii e maggior parte dell’Alaska.

Ore 7:00: ultime chiusure nelle isole Aleutine occidentali, in Alaska.

Negli Stati distribuiti su più fusi orari alcune urne chiudono prima delle altre. I primi risultati possono arrivare rapidamente, ma non equivalgono necessariamente a un esito definitivo. Dopo la nottata, insomma, la giornata elettorale sarà ancora lunga.

Alaska, il caso dei due Sullivan e la sfida per il Senato

Proprio in Alaska le Midterm si accendono di un fervore particolare. La competizione tra Mary Peltola e Dan Sullivan è diventata una delle più osservate delle elezioni di metà mandato. Peltola, già eletta alla Camera nel 2022, tenta di conquistare un seggio senatoriale in uno Stato storicamente favorevole ai repubblicani. A complicare la campagna è comparso un altro candidato: Dan J. Sullivan, indipendente e omonimo del senatore repubblicano uscente Dan S. Sullivan.

Secondo le ricostruzioni della stampa americana, sono emersi sospetti su un possibile tentativo di confondere gli elettori e sottrarre consensi al repubblicano. La vicenda ha attirato l’attenzione dell’Fbi, mentre Donald Trump ha accusato i Democratici di frode elettorale. Le accuse non costituiscono però un accertamento di responsabilità.

Hawaii, l’onda blu dei Dem parte dalle cartoline

Alle Hawaii il voto termina alle 6 del mattino italiano. Ma il contributo politico dell’arcipelago a queste Midterm non riguarda soltanto i risultati locali. Il movimento Indivisible Hawai’i ha organizzato una campagna denominata Blue Wave, espressione utilizzata negli Stati Uniti per indicare una possibile avanzata elettorale democratica.

I volontari hanno concentrato gli sforzi su sei Stati: Alaska, Iowa, Maine, Michigan, Nebraska e Ohio. Attraverso cartoline, telefonate, messaggi e attività sui social hanno cercato di mobilitare gli elettori democratici nelle competizioni più combattute.

Secondo l’organizzazione, nel 2024 oltre 700 volontari hanno scritto più di 185mila cartoline. La scelta di puntare anche su Stati poco popolosi deriva dalla convinzione che, nelle sfide decise da poche migliaia di voti, ogni contatto personale possa incidere su affluenza e risultati.

Perché in Alaska la pesca può decidere le Midterm

C’è un tema poco conosciuto in Italia che potrebbe influenzare la sfida senatoriale dell’Alaska: l’industria della pesca. Mary Peltola ha costruito parte della propria identità politica attorno al motto “Freedom, Family and Fish”, ovvero “libertà, famiglia e pesce”. Il settore ittico è fondamentale per l’economia locale, ma deve affrontare l’aumento dei costi energetici, la concorrenza internazionale e il conflitto tra pesca industriale e comunità native.

Particolarmente controversa è la pesca a strascico, accusata di provocare catture accidentali di salmoni fondamentali per il sostentamento di numerose comunità. Per Peltola e Sullivan, dunque, il voto non riguarda soltanto Trump o gli equilibri di Washington. Il presidente, da parte sua, sfrutterà appieno ogni ora dell’attesa degli scrutini per insinuare che i Democratici stiano imbrogliando.

L’accusa di brogli ai Democratici in Alaska

Effettivamente, l’Alaska potrebbe essere l’unico Stato in cui le accuse elettorali di Trump avrebbero un seguito fattuale. Abbiamo parlato poco prima dei due quasi omonimi Sullivan, ricordate? Un candidato sconosciuto, un senatore con lo stesso nome e un’operazione politica organizzata per sottrarre voti ai repubblicani. In America alcuni lo chiamano già Alaska Gate.

Sulla scheda elettorale compaiono infatti Dan S. Sullivan, senatore repubblicano uscente, e Dan J. Sullivan, insegnante in pensione residente a Petersburg, un piccolo centro raggiungibile soltanto via mare o in aereo. La differenza tra i due nomi è una sola iniziale. Secondo un’inchiesta del New York Times, la candidatura dell’insegnante non sarebbe stata casuale.

Già nell’estate del 2025, alcuni collaboratori della democratica Mary Peltola avrebbero cercato persone dal nome anagrafico Dan Sullivan da convincere a presentarsi alle elezioni. L’obiettivo era proprio creare confusione tra gli elettori e sottrarre preferenze al senatore repubblicano. A raccontare i retroscena è stata Elisa Rios, ex responsabile della campagna di Peltola, licenziata ad agosto.

Nell’operazione avrebbe svolto un ruolo anche il consulente politico Jerid Kurtz, originario dell’Ohio. Rios sostiene che Peltola fosse a conoscenza del progetto, pur senza partecipare direttamente al reclutamento. La candidata democratica ha negato il proprio coinvolgimento, così come il comitato nazionale democratico per le elezioni del Senato.

La vicenda è finita al centro di un’indagine federale. Il Dipartimento di Giustizia ha chiesto di preservare le schede che riportano preferenze per l’omonimo Sullivan, mentre il governatore repubblicano Mike Dunleavy ha sollevato dubbi sulla certificazione del risultato. Il punto controverso riguarda la possibile confusione degli elettori, non una frode già dimostrata. Reclutare un candidato per sottrarre consensi a un avversario non è automaticamente illegale.

L’Alaska utilizza inoltre il sistema del ranked choice voting, che consente di indicare più candidati in ordine di preferenza. Se nessuno supera la maggioranza assoluta, le preferenze vengono redistribuite. Un meccanismo che potrebbe limitare gli effetti dell’omonimia, ma anche rendere più lungo e contestato lo scrutinio.

Quando si saprà chi ha vinto le Midterm

Come accennato, le elezioni di Midterm rinnovano tutti i 435 seggi della Camera dei Rappresentanti e 35 seggi su 100 del Senato. Il risultato determinerà quanto margine politico avrà Trump nella seconda metà del suo mandato. Una vittoria democratica alla Camera potrebbe ostacolare ulteriormente l’agenda legislativa della Casa Bianca e rafforzare il controllo parlamentare sull’amministrazione. Il Senato, invece, è particolarmente importante per le nomine federali. Cioè per le questioni di politica interna.

La composizione definitiva del Congresso potrebbe non essere conosciuta nella notte elettorale. In Alaska, soprattutto, la raccolta delle schede postali e il conteggio delle preferenze ordinate possono prolungare lo scrutinio: il completamento delle procedure di ranked choice voting è previsto per il 18 novembre. Per questo, alle 6 del mattino italiano del 4 novembre, più che i risultati definitivi, sarà interessante comprendere le sfide ancora aperte che potrebbero decidere il controllo del Congresso.