Trump e Meloni si scontrano sulla foto, cosa si sono detti al G7 di Evian: il chiarimento prima della rottura

Giornalista professionista. Ha lavorato per importanti testate e tv nazionali. Scrive di attualità, soprattutto di Politica, Esteri, Economia e Cronaca. Si occupa anche di data journalism e fact-checking.

Giorgia Meloni torna a scontrarsi con Donald Trump, esattamente 67 giorni dopo il 13 aprile 2026, quando la premier aveva definito "inaccettabili" le parole del presidente Usa contro Papa Leone XIV. Aggettivo che il tycoon aveva rispedito al mittente, rendendo complicati i rapporti diplomatici tra Stati Uniti e Italia. Rapporti ricuciti in due mesi, con tanto di risate e pacche sulle spalle a Evian, sede del G7: proprio da una foto scattata in quel contesto, però, la relazione tra Meloni e Trump si è nuovamente complicata.

Le immagini da Evian: "Noi sempre amici"

Immortalati dalle telecamere, Donald Trump e Giorgia Meloni hanno scherzato con Antonio Costa al G7 di Evian, in Francia.

Martedì 16 giugno, il presidente del Consiglio europeo si era rivolto a entrambi dicendo "siete tornati amici".

"Siamo sempre stati amici", lo aveva corretto la premier, servendo l’assist al tycoon per una battuta: "Sono stato abbandonato". "Non è così", la replica sorridente di Meloni.

I video dal G7: strette di mano e mani sulla spalla

Effettivamente il rapporto a Evian sembra essere stato recuperato, dato che sia Giorgia Meloni sia Donald Trump erano apparsi sorridenti l’una con l’altro, tra strette di mano e mani sulla spalla.

La telefonata con Daniele Compatangelo di La7 e la rottura sulla foto

Poi, la nuova rottura, inaspettata, saltata fuori dalla telefonata di Daniele Compatangelo, giornalista di La7, corrispondente dalla Casa Bianca.

Compatangelo: "Ho due domande sull’Ucraina e su Hezbollah, se possibile. Se l’Ucraina continuasse a mostrare interesse per una futura adesione all’Unione Europea, questo potrebbe complicare i suoi sforzi per raggiungere un accordo con il presidente Putin? L’Ucraina dovrebbe restare neutrale? Cosa può porre fine a questo conflitto?"

Trump: "Non sono coinvolto in questa questione. Noi vogliamo solo la pace. Come sta la vostra presidente del Consiglio? Come sta?"

Compatangelo: "Beh, si è appena incontrata con lei al G7. Cosa ne pensa? Cosa pensa della conversazione che avete avuto seduti sul divanetto?"

Trump: "Che cosa ha detto quando mi ha incontrato?"

Compatangelo: "Immagino che fosse contenta di incontrarla e di avere un amico come lei?"

Trump: "Probabilmente è contenta che io le abbia parlato! Non ero obbligato aparlarle!"

Compatangelo: "Mi dica com’è andato l’incontro"

Trump: "Non so cosa dire! Mi ha implorato per fare una foto! Voleva una foto con me a tutti i costi. Non l’avrei fatta, ma mi ha fatto pena!"

Compatangelo: "Che cosa ha suggerito di fare sull’Ucraina a lei e agli alleati europei? Ha già risolto otto conflitti, che cosa ha suggerito loro?"

Trump: "Gli europei sono pessimi sull’energia e sono pessimi sull’immigrazione, e se non sistemano queste cose, l’Europa non sarà mai più la stessa. Probabilmente non possono sistemarle. L’immigrazione è un disastro e l’energia, con tutte quelle pale eoliche, che sono dei fallimenti, è un disastro. Lei ha una bella voce, grazie, ma devo andare"

Compatangelo: "Grazie, signor presidente"

La replica di Meloni

Una dichiarazione, quella di Trump, che ha colto di sorpresa tutti, a partire da Giorgia Meloni.

La premier, attraverso un video pubblicato sui social, si è detta "allibita", sostenendo che quanto dichiarato dal presidente Usa sia sostanzialmente falso:

"Certe cose meritano una risposta immediata. Le dichiarazioni di Donald Trump sono totalmente inventate. Sono francamente allibita. Non so francamente perché il presidente degli Stati Uniti si comporti così con i propri alleati e non è del resto la prima volta che accade. Posso solo dire che dispiace che non abbia la stessa determinazione con i nemici dell’Occidente, con i nemici degli Stati Uniti, con leadership con le quali invece si dimostra molto più accondiscendente. Però una cosa se la deve ricordare, io e l’Italia non imploriamo mai".