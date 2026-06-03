Trump e Netanyahu avversari in casa, l'ombra delle elezioni e di un accordo impossibile tra Usa-Israele e Iran

Giornalista professionista e analista geopolitico. Dal 2012 collabora con testate e tv nazionali e internazionali e con realtà accademiche. Esperto di esteri, segue per lavoro soprattutto Russia e Cina. Scrive per importanti riviste di settore e tiene conferenze e corsi su geopolitica e giornalismo.

Il conflitto fra la coppia Usa-Israele e l’Iran ha rivelato la sostanza geopolitica più pregnante del Medio Oriente: chi vuole primeggiare, deve sconfiggere tutti gli altri. O, meglio, neutralizzare il più forte per spaventare tutti gli altri. E qui s’inserisce il primo paradosso: Israele è l’unica potenza nucleare della regione, ma ha una demografia modesta ed è tecnicamente un satellite degli Stati Uniti. Dall’altro lato, l’Iran è un impero millenario che ora se la passa molto male. Nessuno dei due sembra avere la forza di battere il rivale. Ma c’è di più: l’intransigenza del governo Netanyahu ha portato l’amministrazione Trump a incrinare il rapporto incrollabile tra Washington e Tel Aviv.

Israele fa la guerra al Libano, gli Usa all’Iran

La guerra di Israele al Libano non è che una versione locale della più ampia guerra all’Iran. Questo perché nel Paese dei Cedri è installata Hezbollah, il più temibile dei satelliti di Teheran che circondano lo Stato ebraico.

Nonostante il ministro Israel Katz abbia riferito che Tel Aviv ha ricevuto l’ok americano per proseguire l’offensiva nel sud del Libano e della capitale Beirut, gli Usa sono assai contrariati dal grande alleato mediorientale per la sua intemperanza bellica.

ANSA

Benjamin Netanyahu ha dichiarato che il suo governo sta portando avanti “piani imponenti” per rafforzare il nord del Paese e affrontare quello che ha definito il “problema dei droni” lungo il confine col Libano.

Le misure di fortificazione, che si estendono fino a 7 chilometri dalla frontiera, mirano a creare un cuscinetto tra Hezbollah e il territorio nazionale. Mentre le forze israeliane continuano a bombardare postazioni nel sud del Libano, la guerra all’Iran sembra diventato un affare soprattutto statunitense.

Dopo aver bersagliato la petroliera Lexie diretta verso l’Iran, il Comando americano ha condotto “raid difensivi” sull’isola di Qeshm, colpendo una torre radio. La risposta di Teheran non si è fatta attendere.

Si è presto scatenata una pioggia di missili sulle basi statunitensi in Bahrein e Kuwait, dove è stato colpito anche l’aeroporto internazionale, provocando diversi feriti e la paralisi del traffico aereo.

“Abbiamo danneggiato la base della V Flotta americana”, hanno tuonato i Pasdaran. Washington ha smentito, mentre altri attacchi sono stati compiuti anche in Iraq e le sirene hanno suonato in Arabia Saudita.

Il consigliere militare della Guida Suprema iraniana ed ex capo delle Guardie della Rivoluzione, Mohsen Rezai, ha annunciato “una valanga di missili e droni” in risposta a un’eventuale nuova aggressione statunitense.

Trump e Netanyahu alla prova delle elezioni

Gli Stati Uniti sono stanchi e sovraesposti su troppi fronti caldi e per di più per proseguire il conflitto con l’Iran si stanno indebolendo nel quadrante per loro più strategico: l’Indopacifico e l’annesso contenimento marittimo della Cina.

La Casa Bianca vorrebbe congelare la guerra mediorientale, ma non ci può riuscire fintanto che Israele prosegue la sua offensiva in Libano e nel proprio estero vicino (Gaza e Cisgiordania).

Da qui il litigio telefonico tra Donald Trump e Benjamin Netanyahu. Il presidente americano soffre del fatto di contare molto poco all’interno della sua amministrazione e di non avere praticamente alcun potere in materia di politica estera.

Capita quindi che tenda a minacciare e intimidire sia gli avversari sia gli alleati, paventando gravi conseguenze se non fanno ciò che lui vuole. Tattica che a volte ha funzionato: ad esempio, spingendo il premier israeliano ad accettare un piano di pace in 20 punti per Gaza nell’ottobre del 2025.

Sul piano del personalismo, Trump sembra insomma produrre un ascendente importante su Netanyahu. Soprattutto perché quest’ultimo ha bisogno del sostegno del tycoon per rimanere al potere. Attualmente Trump sembra essere più popolare in Israele di Netanyahu e un suo percepito disinteresse potrebbe addirittura costare al primo ministro le elezioni in programma a ottobre.

I precedenti storici non mancano. Prima fra tutte la circostanza in cui l’ex presidente George H.W. Bush, nel 1991, decise di negare all’allora primo ministro Yitzhak Shamir le garanzie sui prestiti per l’edilizia abitativa destinati all’integrazione degli immigrati ebrei russi, quando Shamir rifiutò di escludere il loro reinsediamento nei territori occupati.

La decisione danneggiò politicamente Shamir e contribuì alla sua sconfitta elettorale del 1992 contro Yitzhak Rabin, che al contrario ottenne le garanzie sui prestiti nel giro di pochi mesi.

I giochi sono tuttavia molto delicati anche per lo stesso Trump. Le elezioni di midterm (metà mandato) previste per novembre saranno il maggiore banco di prova dell’apprezzamento (decrescente) nei confronti delle azioni del presidente. Il quale potrebbe vedere assottigliarsi la schiera di sostenitori negli apparati e soprattutto in sede al Congresso.

Il tycoon aveva inizialmente affermato che la guerra sarebbe durata dalle quattro alle sei settimane, mentre ora si sta avvicinando al quarto mese. Il crescente malcontento popolare per i prezzi alle stelle, soprattutto della benzina, ha aumentato la pressione politica sul Partito Repubblicano. Il quale, secondo le previsioni, farà fatica a mantenere il controllo della Camera dei Rappresentanti e forse anche del Senato.

Trump dice che l’Iran “ha accettato di rinunciare all’arma nucleare”

Nel corso della giornata, il presidente americano ha annunciato quella che diventerebbe la massima vittoria strategica per Washington: “L’Iran ha rinunciato a sviluppare l’arma nucleare.

In un’intervista esclusiva a Pod Force One con Miranda Devine del Washington Post, Trump ha affermato di ritenere che la guida suprema Mojtaba Khamenei sia “fortemente coinvolto” nel processo decisionale su come porre fine alla guerra e che gli iraniani “nutrono grande rispetto per lui”.

Il tycoon ha insomma confermato il suo ottimismo in merito ai negoziati, affermando che i colloqui con la Repubblica Islamica si stanno “evolvendo rapidamente” e che “non avremo un’arma nucleare e accadranno molte altre cose positive”. Proposito in realtà inaccettabile per Teheran, come spieghiamo poco sotto.

Perché la guerra in Iran non potrà finire con un accordo

A rischio di infrangere i sogni di qualcuno, ci preme sottolineare una verità certificata dal passato remoto e prossimo: la guerra in Medio Oriente non sarà risolta da un accordo.

Fatta questa necessaria premessa, negli ultimi giorni l’amministrazione Trump ha accelerato per concludere un’intesa con l’Iran, annunciandone l’imminente firma. Dall’altra parte, Teheran non ci sta affatto a dirsi d’accordo con Washington, perché gli interessi strategici dei due Paesi non potrebbero essere più opposti.

Bramoso di aver l’ultima parola sulle trattative, Trump ha tenuto a precisare di essere stato lui a rifiutare la controproposta iraniana per una tregua. Parliamo in ogni caso di una tipologia di accordo tra le più fragili e le meno vincolanti che esistano: un Memorandum d’intesa (Mou) della durata di 60 giorni, prorogabile di comune volontà. Di fatto una base per successivi negoziati.

Ma perché è così difficile per Usa, Israele e Iran trovare un punto d’incontro? Per comprendere davvero, guardiamo a cosa vogliono i singoli attori più di ogni altra cosa:

gli Usa vogliono impedire la corsa nucleare di Teheran;

l’Iran vuole annientare Israele per ambire all’egemonia del Medio Oriente;

Israele ha bisogno dell’Iran come nemico esistenziale per vendersi come poliziotto ai Paesi arabi, ma ha necessità di distruggere i satelliti iraniani che lo soffocano (Hamas, Hezbollah, Houthi, milizie irachene).

I veri obiettivi di Usa, Iran e Israele

Gli Stati Uniti stanno di fatto perdendo una guerra che non hanno mai dichiarato e nella quale sono stati trascinati dallo Stato ebraico. Come per la cosiddetta “guerra dei 12 giorni” del giugno 2025, neanche con l’odierna escalation sono riusciti a soffocare la corsa nucleare né la struttura balistica della Repubblica Islamica.

Per di più hanno contribuito alla crisi della globalizzazione che loro stessi hanno creato per controllare i mari e tenere legate a sé le province occidentali, Europa in primis.

Si tratta esattamente dei due obiettivi strategici irrinunciabili per gli Usa. Se Teheran dovesse arricchire l’uranio fino a ottenere la bomba atomica, diventerebbe istantaneamente inattaccabile.

Gli obiettivi strategici dell’Iran sono esattamente contrari a quelli statunitensi: ottenere l’ordigno atomico, ripristinare la capacità missilistica a medio-lungo raggio e puntellare la propria sfera d’influenza in Medio Oriente, pesantemente danneggiata da Israele dal 2023 a oggi.

Infine Israele, la vera scheggia impazzita per l’eventuale (e temporanea) intesa. Se non ottiene una vittoria sul campo contro almeno uno degli agenti di prossimità di Teheran, lo Stato ebraico non potrà mai più apparire come l’ombrello securitario per le monarchie del Golfo.

I Paesi arabi, viste le grandi difficoltà belliche e politiche dello Stato ebraico dal 2023 in poi, hanno infatti orientato il loro sguardo geopolitico altrove. Pakistan e Cina, potenze nucleari, per cominciare.