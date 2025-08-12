Trump e Putin si incontreranno a Anchorage, in Alaska. L’Ucraina di Zelensky esclusa da Russia e Usa

Giornalista professionista specializzata in cultura e ambiente, si occupa anche di cronaca, attualità e politica. Inizia il suo percorso nel mondo della carta stampata, per poi impugnare la telecamera e raccontare l’attualità su social e tg nazionali.

La portavoce della Casa Bianca, Karoline Leavitt, ha confermato in conferenza stampa l’imminente incontro tra Donald Trump e Vladimir Putin. I presidenti di Stati Uniti e Russia si troveranno nella cittadina di Anchorage, in Alaska. Trump auspica un secondo vertice in cui possa essere incluso anche il presidente ucraino Volodymyr Zelensky.

L’incontro tra Trump e Putin a Anchorage

Venerdì 15 agosto, nel giorno di Ferragosto, si terrà l’incontro tra Donald Trump e Vladimir Putin.

Il vertice si terrà in territorio americano, nella cittadina di Anchorage in Alaska.

ANSA Merchandising celebrativo dell’incontro tra Putin e Trump

L’incontro, spiega la portavoce della Casa Bianca Karoline Leavitt, è considerato un “esercizio di ascolto” da parte del Tycoon.

Trump, ha spiegato Leavitt, “ha sempre detto di voler la pace. Ma questo è un incontro bilaterale con una delle due parti in guerra”.

“Servono tutte e due le parti per un accordo” conclude la portavoce a stelle strisce, senza rivelare ulteriori dettagli sulla conversazione tra i presidenti che ha preceduto l’appuntamento.

Zelensky escluso dal vertice

Volodymyr Zelensky ha commentato l’incontro con Donald Trump come “una vittoria personale” per Putin.

“Innanzitutto, avrà un incontro sul territorio americano, il che è per lui una vittoria personale” ha dichiarato alla stampa il presidente dell’Ucraina.

Il vertice di Anchorage potrebbe, secondo Zelensky, far uscire il leader russo “dall’isolamento” e ritardare eventuali sanzioni americane contro Mosca.

Seppur sembra che nelle intenzioni del Tycoon vi sia quella di prolungare il soggiorno in Alaska di Putin, in vista di un secondo vertice triangolare che unisca Usa, Russia e Ucraina.

Resta aperta la questione Donbass

Il presidente Donald Trump ha suggerito, in ambito di un accordo di pace tra Russia e Ucraina, la cessione di parti di territorio da entrambe le parti.

Zelensky, tuttavia, non sembra sulla stessa linea del corrispettivo americano: “Non ci ritireremo dal Donbass”.

“Se ci ritiriamo dal Donbass – prosegue il leader di Kiev – apriremo chiaramente una testa di ponte per i russi per preparare un’offensiva”.

Donald Trump si è impegnato nel coinvolgimento delle parti escluse. Mercoledì parteciperà a una riunione online con i leader europei.

A seguito dell’incontro con Putin, Trump ha promesso di telefonare immediatamente a Zelensky.