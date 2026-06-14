Trump fa 80 anni e festeggia con i combattimenti alla Casa Bianca, la maxi-festa di compleanno da 60 milioni

Giornalista professionista, napoletano trapiantato a Milano, si occupa di cronaca, attualità, cultura pop e sport. Dopo una laurea in Comunicazione e un master in Giornalismo, ha lavorato per diversi siti e redazioni. Oltre al web, ha avuto esperienze anche in tv e in radio

Compleanno importante per Donald Trump e sui generis, com’è nelle corde del personaggio. Il presidente degli Stati Uniti compie 80 anni, essendo nato il 14 giugno del 1946, e si regala una festa mai vista: nel prato della Casa Bianca ci sarà un torneo di arti marziali miste, organizzato dalla Ufc, e che costerà 60 milioni di dollari.

Donald Trump compie 80 anni

Donald Trump compie 80 anni e, per festeggiarli, mette un ottagono davanti alla Casa Bianca e trasforma il prato della sua residenza in un’arena di arti marziali miste.

Teatro della grande e inedita festa di compleanno sarà il South Lawn, il giardino sud della residenza presidenziale, dove si svolgerà lo Ufc Freedom 250, un evento dell’Ultimate Fighting Championship.

La festa di compleanno con i combattimenti della Ufc

Sono previsti sette incontri che impegneranno quattordici atleti che si affronteranno in una struttura temporanea capace di contenere circa 4mila spettatori. A guardare l’evento, però, saranno in molti di più. Poco distante dal ring, sull’Ellipse e nell’area del National Mall, saranno disposti dei maxischermi per le migliaia di persone attese. E gli incontri saranno trasmessi anche in diretta e in esclusiva su Paramount+, piattaforma dell’amico di Trump, David Ellison.

Aspramente criticato, l’evento formalmente rientra nelle celebrazioni per il 250esimo anniversario dell’indipendenza americana ma ad avere l’idea sarebbe stato lo stesso Trump. A confermarlo è stato Dana White, capo dell’Ufc e suo amico. Il via alle 20.00 ora locale (le 24 italiane), anche se è prevista pioggia. Il main event sarà l’incontro tra il peso leggero georgiano-spagnolo Ilia Topuria e l’americano Justin Gaethje. Si tratterà, insomma, di un evento senza precedenti, del primo evento sportivo professionistico ad essere ospitato nella residenza presidenziale degli Stati Uniti.

Il costo dell’organizzazione di questa kermesse supera i 60 milioni di dollari, una somma che sarebbe stata sostenuta dall’Ufc e da gruppi collegati anche se nella macchina organizzativa sono coinvolte anche le agenzie federali, dal Secret Service al dipartimento per la Sicurezza interna.

Il paragone con Joe Biden e la salute del presidente degli Stati Uniti

Non si tratta del primo compleanno in grande stile per Donald Trump. Nel 2025, il tycoon aveva celebrato la sua nascita con una grande parata militare organizzata per i 250 anni dell’esercito americano e che combaciava con la sua ricorrenza. Anche allora le spese furono cospicue, tra i 25 e i 45 milioni di dollari.

Ben diverso, invece, l’iter per l’ottantesimo compleanno del suo predecessore. Nel 2022, infatti, quando Joe Biden compì 80 anni, decise di festeggiare con un brunch privato in famiglia, lontano dai riflettori.

Fresco ottantenne, Trump è il presidente più anziano mai eletto e il più anziano ad aver giurato sulla Costituzione americana. Negli ultimi mesi la sua salute è stata un tema politico e in tanti hanno sollevato dubbi sulla lucidità e la capacità del presidente di proseguire nel suo incarico, dubbi che sono stati allontanati dalle recenti visite cui si è sottoposto che avrebbero confermato come il Potus goda di “eccellente salute”.