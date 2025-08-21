Trump fa un passo indietro per il summit Ucraina - Russia, perché ci ha ripensato e cosa succede ora

Giornalista professionista. Negli ultimi 16 anni ha ricoperto i ruoli di redattore, caposervizio e caporedattore per diverse testate locali e nazionali occupandosi di cronaca, cultura e sport. Attualmente direttore di una rivista di racconto sportivo

Donald Trump ha deciso di fare un passo indietro nella mediazione tra Russia e Ucraina, lasciando che siano direttamente Vladimir Putin e Volodymyr Zelensky a valutare un incontro tra loro, senza un suo intervento immediato. Lo hanno riferito funzionari della Casa Bianca al Guardian, spiegando che il presidente ha optato per un “atteggiamento attendista”, delegando il dossier all’influente senatore repubblicano Marco Rubio.

Trump fa un passo indietro per il summit Ucraina – Russia

In un’intervista con il conduttore Mark Levin, il 21 agosto Trump ha affermato che sarebbe stato meglio che i due leader si confrontassero prima senza di lui.

In un post su Truth Social ha inoltre attaccato Joe Biden, definendolo “corrotto e incompetente”, ribadendo che “questa è una guerra che non sarebbe mai accaduta se fossi stato presidente”.

Un ponte ferroviario crollato in Russia al confine con l’Ucraina

Il vicepresidente JD Vance ha chiarito che l’Europa dovrà assumersi la maggior parte del peso nelle garanzie di sicurezza per Kiev: “Credo che dovremmo essere d’aiuto se necessario, ma il ruolo guida spetta agli europei”.

Vance ha anche spiegato che la Russia mira a tenere sotto controllo territori già occupati e alcuni ancora da conquistare, mentre l’Ucraina vuole garanzie di lungo termine contro nuove invasioni.

La posizione di Zelensky

Da parte sua, Zelensky ha ribadito che un incontro con Putin sarà possibile solo dopo un accordo sulle garanzie di sicurezza.

“Non c’è ancora alcun segnale da Mosca che indichi una reale intenzione di negoziare”, ha detto il presidente ucraino, sottolineando che la Russia sta rafforzando le sue truppe nell’area di Zaporizhzhia.

Zelensky ha inoltre chiesto a Trump di convincere il premier ungherese Viktor Orban a smettere di bloccare l’adesione di Kiev all’Unione europea.

La risposta di Mosca

Il ministro degli Esteri russo Serghei Lavrov ha definito “inaccettabile” qualsiasi piano che preveda un intervento militare straniero in Ucraina come garanzia di sicurezza.

Lavrov ha parlato di un “complotto europeo contro la pace“, accusando l’Occidente di voler sovvertire l’agenda di Trump e Putin per spostarla sul terreno di una sicurezza garantita senza la partecipazione di Mosca.

Secondo Lavrov, la Russia continua a sostenere il modello discusso nei negoziati di Istanbul del 2022, che prevedeva il coinvolgimento dei membri permanenti del Consiglio di Sicurezza dell’Onu, inclusi Cina e Russia.

Il capo della diplomazia russa ha messo in dubbio anche la “legittimità” di Zelensky come interlocutore, ricordando che il mandato presidenziale è formalmente scaduto nel maggio 2024.