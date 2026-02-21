Trump firma nuovi dazi al 10% dopo stop della Corte Suprema, chi colpiranno e perché sono destinati a "cadere"

Giornalista professionista e analista geopolitico. Dal 2012 collabora con testate e tv nazionali e internazionali e con realtà accademiche. Esperto di esteri, segue per lavoro soprattutto Russia e Cina. Scrive per importanti riviste di settore e tiene conferenze e corsi su geopolitica e giornalismo.

L’amministrazione Trump torna all’attacco doganale di Paesi satelliti, alleati e ostili. Il tycoon ha infatti annunciato ulteriori dazi globali al 10% che si aggiungeranno a quelli esistenti, dopo che la Corte Suprema aveva bocciato i precedenti. Una dinamica che ancora desta sorpresa in mezzo mondo e che costringe a ribadire una verità geopolitica inascoltata: il presidente americano non può imporre autonomamente alcuna tariffa mercantile, senza l’approvazione di Congresso e apparati.

I nuovi dazi di Trump, perché li ha annunciati: le Sezioni 122 e 301

La sentenza della Corte Suprema statunitense segna la fine dei dazi annunciati la scorsa primavera in quello che lui stesso ha definito propagandisticamente il “Liberation Day”. Si trattava di imposte tra le più severe, fino al 50% per l’export di alcuni Paesi.

La Corte Suprema, come ampiamente annunciato, ha bloccato i dazi di Donald Trump in quanto la legge da lui presa a riferimento “non autorizza il presidente a imporre tariffe”. “No surprises”, canterebbero i Radiohead, ma ci arriveremo.

La legge di cui parliamo è l’International Emergency Economic Powers Act (Ieepa), che conferisce al presidente il potere di “regolamentare” il commercio in risposta a un’emergenza. Ma anche no, come ha stabilito l’Alta Corte.

Non contento, Trump si è appellato a un’altra legge per imporre nuove tariffe generalizzate del 10% (da qui il termine “globali”) su molte importazioni, citando la Sezione 122 del Trade Act del 1974, che nessun presidente prima di lui aveva mai invocato.

Questa fantomatica Sezione 122 ha però dei limiti. Trump può aumentare i dazi doganali solo al 15% e mantenerli in vigore solo per 150 giorni, a meno che il Congresso non li estenda. Inoltre, i dazi possono essere utilizzati solo per affrontare una serie limitata di questioni, tra cui il deficit commerciale.

The Donald ha poi promesso di fare ricorso a una disposizione separata della stessa legge degli Anni Settanta, nota come Sezione 301. Tale potere consente al presidente di imporre tariffe in risposta a “pratiche commerciali sleali”, stabilite a seguito di un’indagine federale.

Quali Paesi e beni colpiranno i nuovi dazi e da quando

Dopo l’ennesimo schiaffo mercantile, il presidente ha quindi annunciato sull’immancabile social Truth di aver firmato una nuova delibera di dazi del 10% “su tutti i Paesi”.

Entreranno in vigore alla mezzanotte del 24 febbraio e avranno validità appunto di 150 giorni. Una “misura temporanea” per stessa ammissione della Casa Bianca, la quale rivela (come previsto) che il governo federale ricorrerà “ad altri poteri per applicare tariffe più appropriate o pre-negoziate”.

Le nuove tariffe non si applicheranno a un’ampia gamma di beni, tra cui minerali critici e prodotti agricoli che in precedenza avevano beneficiato di un allentamento dei dazi. La nuova direttiva non riguarderà neanche i beni già soggetti a dazi separati non toccati dalla decisione della Corte Suprema.

Nelle intenzioni dell’amministrazione Trump, i Paesi che hanno raggiunto accordi commerciali con gli Stati Uniti godranno di una riduzione dei dazi al 10% almeno in via temporanea. Ad esempio l’Unione Europea, il Giappone, la Corea del Sud e Taiwan hanno raggiunto intese per dazi al 15%.

Perché gli Usa non “possono” imporre dazi

Il presidente degli Stati Uniti è soltanto un ingranaggio della macchina federale. Rappresenta l’impero americano, ma non è un imperatore. Il potere del capo del governo è fortemente limitato da leggi e da altri poteri ben superiori al suo: i cosiddetti apparati (Congresso, Pentagono, Cia, Dipartimento di Stato, eccetera).

Per comprendere perché gli Usa non dovrebbero imporre dazi per mantenere la propria egemonia globale, è bene considerare una specie di regoletta. Gli imperi, per restare tali, non esportano. Anzi, importano massicciamente. Da qui le difficoltà incontrate da Trump.

Lo abbiamo visto: le tariffe tuonate dal presidente americano hanno incontrato quasi sempre ostacoli da parte di Congresso e Corte Suprema. Proprio perché contrarie alla strategia con cui gli Usa hanno sacrificato scientemente la propria manifattura. Oltre che per impedire la concentrazione di poteri nelle mani di un solo uomo.

Il principio è semplice: acquistando ingenti quantità di beni da altri Paesi, Washington tiene legate a sé le province e le collettività che aspirano a diventarlo. Una molla di fascinazione mercantile che comprendiamo bene in Europa, perla dell’impero americano pacificata proprio attraverso l’economicismo.

Ma le grandi potenze non perseguono il benessere economico. Per questo motivo gli Usa, per strategia, hanno pressante interesse a mantenere il libero mercato e l’afflusso di beni verso l’America senza applicare tariffe. Ai Paesi “amici”, s’intende. Perché per gli altri si applicano altre regole.

Non tutti i dazi sono uguali

I dazi non sono mai una questione solamente economica. Le grandi potenze li utilizzano per due motivi principali: danneggiare la coesione interna dei Paesi avversari o, all’opposto, compattare il fronte “di casa” contro tali nemici.

In tal senso, le tariffe imposte ai satelliti europei sono “punitive” e dettate dal sentimento di “rabbia” provato dagli americani profondi, e che ha consentito a Donald Trump di tornare alla Casa Bianca. Un modo per farsi “ripagare” della protezione offertaci per 80 anni.

I dazi nei confronti della Cina, invece, sono di carattere tattico e sostenuti anche dagli apparati statunitensi. Questo perché Pechino rappresenta il grande rivale di Washington per la futura lotta per l’egemonia globale.

Applicando imposte doganali alla Cina, gli Usa tentano di ridurre il surplus commerciale che il Dragone utilizza per accrescere l’esercito, sviluppare tecnologie e compensare il divario economico tra coste ricche ed entroterra povero. In altre parole: per diventare forte come l’America.