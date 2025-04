Trump frustrato con Putin e Zelensky per la guerra, scontro con Mosca per la pace: "Proposte inaccettabili"

Giornalista pubblicista, esperto di media, scrive di cronaca, politica e attualità. Laureato in comunicazione alla Sapienza, si è affermato come autore e conduttore di TG e programmi giornalistici. Collabora con diverse redazioni online, emittenti televisive e radiofoniche.

C’è malcontento alla Casa Bianca per come procedono i negoziati per la pace in Ucraina: Donald Trump ha espresso frustrazione verso Putin e Zelensky, mentre la Russia rifiuta le attuali proposte degli Stati Uniti per terminare la guerra, come affermato dal Cremlino. Intanto i raid russi sulle infrastrutture ucraine continuano.

Negoziati guerra, la Russia è riluttante

Sergey Ryabkov, vice ministro degli Esteri russo, ha confermato l’insoddisfazione di Mosca nei confronti della proposta statunitense per la pace in Ucraina in un’intervista a International Affairs.

Ryabkov ha dichiarato che pur considerando seriamente le soluzioni americane, queste restano al momento inaccettabili in quanto il principale problema è che le cause profonde del conflitto non vengono affrontate.

Donald Trump

Il portavoce del Cremlino Dmitry Peskov ha inoltre risposto alle minacce di sanzioni da parte degli Usa contro l’industria petrolifera russa, affermando che i negoziati continuano, ma che le questioni da risolvere sono “complesse” e richiedono sforzi considerevoli.

Trump frustrato con Putin e Zelensky

Ciò che emerge dal Cremlino è la poca consistenza, al momento, dell’apporto di Donald Trump in chiave negoziati e in merito alla promessa che il conflitto possa cessare in tempi brevi.

Recentemente, il magnate ha manifestato segni di frustrazione, come confermato dalla portavoce della Casa Bianca. Trump sarebbe in qualche modo deluso sia da Vladimir Putin che da Volodymyr Zelensky, sottolineando che il presidente degli Stati Uniti “desidera fermare questa guerra”, ormai protratta troppo a lungo.

La guerra continua

Nonostante gli incontri separati tra Usa e Russia, da una parte, e tra Usa e Ucraina, dall’altra, che teoricamente avrebbero dovuto fermare gli attacchi alle infrastrutture energetiche, i raid sono continuati.

Il ministro ucraino degli Esteri, Andriy Sybiga, ha denunciato che i russi hanno colpito un impianto energetico a Kherson, lasciando 45mila persone senza elettricità. Nel frattempo, Kiev ha riferito di negoziati in corso con gli Usa riguardo alle terre rare, precisando che dovranno essere mutuamente vantaggiosi.

Nel frattempo Putin ha incontrato il ministro degli Esteri cinese, Wang Yi, al Cremlino, e ha annunciato che Xi Jinping sarà a Mosca il 9 maggio per partecipare alle celebrazioni per il Giorno della Vittoria, in ricordo del successo sovietico sulla Germania nazista.

Durante la visita a Mosca, il ministro degli Esteri cinese Wang Yi ha affermato che Pechino è pronta a ricoprire un “ruolo proattivo” per favorire la fine della guerra.