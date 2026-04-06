Trump in ospedale il giorno di Pasqua, le voci sulla crisi di salute smentite dalla Casa Bianca: "Ha lavorato"

Giornalista pubblicista, si concentra sulla politica e la geopolitica, scrive anche di economia e ambiente. Laureata in Editoria e Scrittura presso La Sapienza di Roma, ha iniziato a scrivere per una testata impegnata sui diritti civili, prima di lavorare in diverse testate di attualità.

Nuova teoria sullo stato di salute di Donald Trump. Nella giornata prima di Pasqua è nata una notizia, diventata ben presto virale, che voleva il presidente degli Stati Uniti ricoverato al Walter Reed, un ospedale situato nel Maryland. La Casa Bianca ha smentito ufficialmente e, in risposta alle voci, il portavoce Steven Cheung ha fatto sapere che non c’è un presidente che lavori di più di Donald Trump, anche “nel weekend di Pasqua è al lavoro senza pausa nello Studio Ovale”.

Trump è ricoverato in ospedale: la fake news

Il giorno prima della domenica di Pasqua, il podcaster Ed Krassenstein ha rilanciato una notizia su una possibile ospedalizzazione del presidente degli Stati Uniti Donald Trump.

Il suo è un account molto noto, oltre 1 milione di persone, infatti, lo seguono online e per questo l’aver ripubblicato la notizia l’ha resa immediatamente virale. Nel suo post scriveva: “Aumentano le voci che Donald Trump sia al Walter Reed Medical Center”.

ANSA

La notizia è stata arricchita nel corso della mattinata da molti dettagli, come il fatto che l’area intorno all’ospedale fosse stata chiusa per motivi di sicurezza, e questo l’ha resa sempre più verosimile. È stato anche pubblicato un video in cui si vede l’auto del presidente seguita da una lunga scorta mentre imbocca la via dell’ospedale. In realtà, il video risale ai fatti dell’attentato del 2024.

La smentita della Casa Bianca

A smentire la voce, sempre più virale, è stato il portavoce della Casa Bianca Steven Cheung. Sempre sui social, dove stava ormai girando la notizia, ha scritto: “Non c’è un presidente che lavori più duramente per il popolo americano del presidente Trump. Nel weekend di Pasqua è al lavoro senza pausa nello Studio Ovale”.

Un altro account legato alla Casa Bianca ha invece risposto sotto la condivisione del podcaster, scrivendo un commento con un insulto: “No, sei semplicemente un idiota di livello militare”.

La salute del presidente

Intorno alla salute del presidente degli Stati Uniti ci sono tutta una serie di teorie. È diventato un tema molto centrale del suo secondo mandato, soprattutto per via delle numerose apparizioni pubbliche nelle quali ha avuto comportamenti considerati sintomi di varie patologie. In un caso si addormentò davanti ai giornalisti, in un altro ha mostrato delle caviglie molto gonfie o lividi sul dorso della mano e del collo.

Gira una voce anche in merito a un’incontinenza, con video che diventano virali dove le persone accanto a lui si coprono il naso e la bocca come se l’aria fosse irrespirabile. Forse anche per l’impopolarità raggiunta dal presidente, che è sceso sotto al 17% finendo più in basso di Joe Biden, queste voci circolano sempre più velocemente e con sempre più insistenza.

L’ultima volta che Donald Trump ha fatto visita a un ospedale in maniera ufficiale è stato lo scorso ottobre, quando ha effettuato una risonanza magnetica. A bordo dell’Air Force One ha commentato a un giornalista che faceva domande in merito: “Sì, l’ho fatta ed era perfetta“. A 79 anni, secondo il medico che lo segue, Trump continua a mantenere un eccellente stato di salute generale. La Casa Bianca ha però confermato che a Trump è stata diagnosticata un’insufficienza venosa cronica.