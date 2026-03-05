Trump inaugura la fase 2 della guerra all'Iran e pensa di usare curdi e minoranze per il cambio di regime

Giornalista professionista e analista geopolitico. Dal 2012 collabora con testate e tv nazionali e internazionali e con realtà accademiche. Esperto di esteri, segue per lavoro soprattutto Russia e Cina. Scrive per importanti riviste di settore e tiene conferenze e corsi su geopolitica e giornalismo.

Gli Stati Uniti sono determinati nel proseguire la guerra all’Iran, nonostante l’operazione comporti molti più rischi strategici che vantaggi tattici. Ne è convinto il capo del Pentagono, Pete Hegseth, secondo il quale “l’America sta vincendo in maniera devastante e senza pietà” contro una Repubblica Islamica “spacciata e senza speranze”. È la fase due dell’offensiva congiunta con Israele, che nel quinto giorni di conflitto ha fiaccato le difese aeree iraniane e le riserve di missili balistici. Nonostante la smentita, Donald Trump e apparati pensano di poter utilizzare curdi e altre minoranze etniche e sociali dell’Iran per provocare disordini interni verso il cambio di regime.

Gli Usa puntano al pieno controllo dei cieli iraniani

Dal discorso di Hegseth emerge l’obiettivo primario della fase due di raggiungere presto il dominio dello spazio aereo iraniano, annientando l’aviazione locale.

“I vertici della Repubblica Islamica alzeranno gli occhi e vedranno solo aerei americani e israeliani. E l’Iran non potrà farci niente: per tutto il giorno arriverà morte e distruzione dal cielo”, ha detto il capo del Pentagono.

ANSA

Che la lotta non sia equilibrata è lampante, ma l’Iran non è il Venezuela e da impero resisterà a oltranza. Bersagliando i centri economici del Golfo, più che le basi e i mezzi israelo-statunitense.

Nonostante l’effettiva volontà americana di chiudere al più presto questa crisi bellica, in cui sono morti almeno sei soldati statunitensi per la prima volta dopo tanto tempo, Washington ha deciso di scatenare una potenza di fuoco superiore a quella della guerra dei 12 giorni del giugno 2025.

Una potenza, per la precisione, “sette volte superiore” e che deve ancora svelare i suoi attacchi più letali, ha tuonato Hegseth.

“Useremo bombe da 225, 450 e 900 chili, abbiamo disponibilità illimitata di queste munizioni”, ha proseguito tentando di smentire le indiscrezioni su scarsità di munizioni e sistemi di difesa avanzate dai Democratici sul fronte politico interno.

Il missile verso la Turchia non farà scattare l’Articolo 5 della Nato

Un altro scopo tattico è annullare la già fragile presenza navale iraniana e “degradare le capacità belliche dell’Iran, non il cambio di regime”, ha dichiarato il direttore politico del Pentagono, Elbridge Colby.

Precisando che il missile lanciato da Teheran verso la Turchia non basta a far scattare l’Articolo 5 della Nato per la difesa comune degli alleati aggrediti. Le regole atlantiche non stanno infatti nei trattati, ma nella volontà degli Usa che ne sono i fautori assoluti.

Intanto però i Paesi arabi del Golfo continuano a subire la distruzione di centri economici ed energetici, rivelando la strategia iraniana nel colpire la globalizzazione nella sua parte più sensibile: i mercati, i server e i flussi verso l’Occidente.

Inoltre un aereo caccia statunitense F-15 è precipitato nell’ovest dell’Iran e una petroliera americana è stata colpita nelle acque settentrionali del Golfo Persico.

Il Senato boccia la risoluzione per limitare i poteri di guerra di Trump

Probabilmente sottostimando la situazione, come in passato accadde in Iraq e in Afghanistan, gli Usa restano convinti di poter replicare in Iran gli effetti dell’operazione condotta in Venezuela.

Fermo restando che i risultati veri della decapitazione del regime di Maduro debbano ancora rivelarsi (vedremo quando finirà l’embargo totale del Paese latino), la Repubblica Islamica ha tutt’altra stazza e tutt’altra velleità imperiale.

Il Congresso degli Stati Uniti ha tuttavia appoggiato il piano tattico ascritto a Donald Trump. Il Senato ha infatti bocciato la risoluzione che voleva la limitazione dei poteri di guerra del presidente.

Una mossa che, nella pratica, apre allo scenario di un pesante rifornimento di uomini e mezzi nell’area mediorientale che la frangia neocon degli apparati americani vuole fin dall’inizio. E che ha bisogno appunto dell’ok finale del Congresso per quanto riguarda l’approvazione dei crediti di guerra.

Invasione via terra dei curdi in Iran smentita, ma non accantonata

Nel frattempo Teheran ha bombardato una petroliera al largo del Kuwait, con la dispersione di greggio in mare. Israele ha lanciato nuovi raid sulla capitale iraniana e prosegue l’operazione in Libano contro Hezbollah.

Dopo aver annunciato l’inizio di un’invasione via terra dell’Iran da parte delle milizie curdo-irachene, Washington ed Erbil sono passati alla smentita.

“Nessun curdo iracheno ha attraversato il confine”, ha affermato il vice capo di gabinetto del primo ministro della regione del Kurdistan iracheno, Aziz Ahmad, in risposta alle indiscrezioni pubblicate da Axios e Fox News.

Con ogni probabilità assisteremo a operazioni simili nelle prossime settimane. Perché la strategia americana continua a contemplare il cambio di regime in Iran attraverso disordini interni. L’unica via privilegiata per scardinare la tenuta di un Paese come l’Iran.

Se infatti la guerra da parte di attori esterni compatta il fronte interno di un Paese che resiste, come per l’uccisione di Ali Khamenei occorre agire dall’interno. In questo caso sobillando le minoranze etniche dell’impero persiano e le frange sociali scontente della crisi economica e dell’umiliazione subita.