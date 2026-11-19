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“Chi è lui? È mio amico”. Con questa battuta Donald Trump ha salutato Vladimir Putin durante il loro incontro a Shenzhen, in Cina, a margine del vertice APEC del 19 novembre. Entrando nella sala, il presidente americano ha indicato Putin davanti alle telecamere, prima di avvicinarsi per salutarlo. Trump ha poi parlato del rapporto che li lega da molti anni, esprimendo fiducia nei possibili risultati dei colloqui. Dopo l’incontro, Trump e Putin hanno avuto un trilaterale con il presidente cinese Xi Jinping.