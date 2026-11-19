Trump incontra Putin al trilaterale di Shenzen in Cina e scherza, "Chi è lui? È mio amico": il video
A margine del vertice APEC in Cina, il presidente americano scherza davanti alle telecamere prima del colloquio con il leader russo
“Chi è lui? È mio amico”. Con questa battuta Donald Trump ha salutato Vladimir Putin durante il loro incontro a Shenzhen, in Cina, a margine del vertice APEC del 19 novembre. Entrando nella sala, il presidente americano ha indicato Putin davanti alle telecamere, prima di avvicinarsi per salutarlo. Trump ha poi parlato del rapporto che li lega da molti anni, esprimendo fiducia nei possibili risultati dei colloqui. Dopo l’incontro, Trump e Putin hanno avuto un trilaterale con il presidente cinese Xi Jinping.