Trump insulta un'altra giornalista, le dice "sei odiosa" dopo una domanda sull'attacco in Venezuela

Giornalista professionista dal 2012, ha collaborato con le principali testate nazionali. Si occupa soprattutto di cronaca, politica, economia e spettacolo.

Non si arresta la serie di insulti da parte del presidente americano Donald Trump contro giornaliste di diverse testate. Dopo i casi delle inviate di Cbs, New York Times e Bloomberg, ora è toccato a una reporter di Abc. “Sei odiosa”, sono le parole che l’inquilino della Casa Bianca le ha rivolto perché non ha gradito una domanda su un attacco al largo del Venezuela.

L’insulto di Trump alla giornalista Abc

La giornalista dell’Abc Rachel Scott ha chiesto a Donald Trump dei chiarimenti sulla marcia indietro rispetto alla promessa del tycoon di rendere pubbliche le riprese dell’attacco militare del 2 settembre contro una barca di presunti narcotrafficanti nei Caraibi.

In un successivo raid al largo del Venezuela furono uccisi tutti i superstiti, ovvero sei uomini a bordo di una presunta narconave che, secondo l’amministrazione Usa, erano trafficanti di droghe.

ANSA

Donald Trump

Due di loro furono ammazzati con un colpo successivo, quando l’imbarcazione era già capovolta.

Trump ha prima negato di aver acconsentito a diffondere il video e poi ha attaccato verbalmente la reporter.

“Lei è la giornalista più odiosa di tutte. Glielo dico chiaramente – ha detto il presidente Usa – lei è odiosa e una terribile giornalista, e con lei è sempre la stessa storia”.

L’aggressione verbale a Nancy Cordes

A fine novembre il tycoon aveva aggredito verbalmente la giornalista di CBS News Nancy Cordes. La corrispondente aveva messo in dubbio le sue accuse contro l’amministrazione Biden riguardo all’ingresso negli Stati Uniti dell’uomo che ha sparato a Washington che avrebbe avuto origine afghana.

“Perché l’hanno fatto entrare. Sei stupida? Sei una persona stupida?”, aveva risposto il presidente degli Usa a una domanda sul perché continuasse a dare la colpa alla precedente amministrazione riguardo la presenza del killer negli Usa.

I precedenti di Trump dal “sei brutta” al “cicciona”

Qualche giorno prima dell’attacco a Cordes, Trump si era scagliato contro l’autrice di un articolo sul New York Times in cui si parlava di un decadimento fisico del presidente americano.

“Chi ha scritto la storia, Katie Rogers, incaricata di scrivere solo cose brutte su di me, è una giornalista di terzo grado che è brutta, sia dentro sia fuori”, aveva scritto Trump sul social Truth.

Il 18 novembre, invece, il presidente Usa aveva azzittito una reporter di Bloomberg dicendole “quiet, quiet, piggy”, ovvero “stai zitta, porcellina” che potrebbe essere inteso anche come “cicciona”.