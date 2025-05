Trump invia aiuti a Zelensky, la svolta nella guerra tra Ucraina e Russia è un messaggio a Putin

Giornalista pubblicista esperto di politica e con una passione per tecnologia e innovazione, scrive quotidianamente di cronaca e attualità. Marchigiano, studi in Comunicazione, collabora con diverse realtà editoriali locali e nazionali.

L’accordo sull’uso delle terre rare e dei minerali strategici firmato da Ucraina e Stati Uniti sblocca l’invio di armi statunitensi a Kiev. Dopo l’intesa con Zelensky il presidente americano Donald Trump avrebbe dato il via libera a nuove forniture di armi e prodotti per la difesa all’Ucraina per un valore di 50 milioni di dollari. Un messaggio a Vladimir Putin e un passo importante nella guerra tra Russia e Ucraina, dato che gli Usa avevano sospeso da tempo gli aiuti militari a Kiev.

Usa torna a inviare aiuti militari all’Ucraina

Nella giornata di martedì 29 aprile l’amministrazione Trump avrebbe notificato al Congresso il via libera all’invio di aiuti militari all’Ucraina per un valore di 50 milioni di dollari. Lo riporta il Kyiv Independent.

Si tratta della prima autorizzazione di questo genere da quando Donald Trump è tornato alla Casa Bianca.

Trump e Zelensky faccia a faccia nella Basilica di San Pietro durante i funerali di Papa Francesco

E arriva in concomitanza con l’accordo firmato da Usa e Ucraina il 30 aprile sull’uso delle risorse minerarie presenti in territorio ucraino.

L’accordo tra Trump e Zelensky sulle terre rare

Dell’accordo sulle terre rare si parlava da febbraio ma tutto era saltato dopo il disastroso incontro alla Casa Bianca tra Donald Trump e Volodymyr Zelensky, da molti definito un agguato teso dal presidente americano al suo omologo ucraino.

L’accordo garantisce agli Stati Uniti l’accesso privilegiato alle risorse minerarie strategiche ucraine e sancisce la creazione di un fondo di investimenti congiunto per la ricostruzione.

I dettagli non sono noti ma secondo quanto riporta la Cnn si tratterebbe di una intesa più favorevole all’Ucraina di quanto prospettato inizialmente.

Trump aveva chiesto a Kiev di pagare per gli aiuti ricevuti fin dall’inizio della guerra: questa forma di rimborso non c’è nell’intesa raggiunta, sostituita dalla promessa di nuovi aiuti militari ed economici.

Da parte sua Zelensky ha dovuto rinunciare a una delle principali richieste ucraine, garanzie di sicurezza esplicite da parte degli Usa.

Guerra Ucraina-Russia, il messaggio a Putin

L’accordo sulle risorse minerarie e lo sblocco dell’invio di armi Usa all’Ucraina non avranno particolari conseguenze sulle trattative per arrivare a una tregua e a dei colloqui di pace, arenate da tempo.

Rafforzano però la posizione di Kiev e segnano un miglioramento nei rapporti tra Stati Uniti e Ucraina, ai minimi dall’insediamento di Donald Trump alla Casa Bianca.

E rappresentano anche un messaggio lanciato da Trump al leader russo Vladimir Putin.

In campagna elettorale Trump aveva detto che una volta eletto avrebbe fatto finire la guerra in tempi molto rapidi, una promessa che ha però dovuto fare i conti con la realtà dei fatti.

Nel ruolo di mediatore che si è attribuito il presidente americano ha posto tutta la pressione sulla parte più debole, l’Ucraina, accusando più volte Zelensky di aver provocato la guerra e usando argomenti tipici della propaganda del Cremlino.

Ha cercato di riallacciare rapporti con Putin e avviato trattative e negoziati con la Russia, ma il leader del Cremlino ha fin qui temporeggiato, e i bombardamenti e gli attacchi russi vanno avanti senza sosta.