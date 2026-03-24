Trump invia all'Iran il piano in 15 punti per una tregua di un mese, cosa prevede l'accordo e perché è "finto"

Giornalista professionista e analista geopolitico. Dal 2012 collabora con testate e tv nazionali e internazionali e con realtà accademiche. Esperto di esteri, segue per lavoro soprattutto Russia e Cina. Scrive per importanti riviste di settore e tiene conferenze e corsi su geopolitica e giornalismo.

Donald Trump annuncia un accordo imminente con l’Iran dopo aver inviato un piano in 15 punti per concordare una tregua di un mese. Su Virgilio Notizie lo avevamo sottolineato più volte dall’inizio del conflitto. Gli Stati Uniti vogliono chiudere al più presto la guerra in Medio Oriente, l’Iran è determinato a resistere a oltranza ma si gioca moltissimo e Israele è a corto di forze pur volendo annientare la Repubblica Islamica. La presunta intesa cantata da Washington è però irricevibile o perlomeno temporanea. Per non dire “finta”. Ecco perché e cosa prevede.

La situazione in Medio Oriente, spiegata bene

Regime decapitato, capacità missilistica annullata, nucleare distrutto, abbiamo vinto la guerra. I quotidiani annunci di Trump sull’Iran, dopo gli attacchi compiuti da Usa e Israele in questi 25 giorni di guerra, si sono rivelati per quello che inevitabilmente dovevano essere: propaganda.

Persuasi di colpire al cuore il regime degli ayatollah in pochi giorni, gli Stati Uniti si sono invece ritrovati impantanati in una guerra di logoramento. Di più: una guerra che coinvolge uno degli stretti marittimi più importanti del pianeta, sui quali Washington basa da decenni la propria egemonia globale.

ANSA

Possibile che la superpotenza mondiale non riesca a sconfiggere un Paese senza neanche una Marina schierata nel Golfo Persico? Evidentemente sì, come la storia di Iraq e Afghanistan avrebbe dovuto già insegnarci.

Più il conflitto va avanti, più gli Usa sono alle strette. Pur in vantaggio tattico, gli Usa subirebbero una sconfitta strategica (oltre che mediatica) se non dovessero ottenere il cambio di regime in Iran. Quest’ultimo è però assai improbabile senza un’invasione di terra (rischiosissima) o la partecipazione della maggioranza della popolazione persiana.

Perché gli Usa ora vogliono un accordo con l’Iran

La verità è che Washington sta spostando sempre più risorse e uomini dall’Indopacifico al Golfo, sguarnendo quello che è il fronte più strategico: il contenimento della Cina. Se si aggiungono la guerra in Ucraina e le tensioni in patria, si ha il quadro pieno della stanchezza americana.

Incapace di raggiungere obiettivi concreti dopo quasi un mese, l’amministrazione Trump ha così annunciato la temporanea sospensione degli attacchi alle infrastrutture energetiche, dichiarandosi al contempo soddisfatta dei colloqui in corso con la Repubblica Islamica.

La mossa statunitense è una sorta di bluff per prendere tempo e “ingannare” i mercati del petrolio, ormai in apnea prolungata per il blocco “selettivo” dello Stretto di Hormuz. Alcune navi energetiche vengono fatte passare dall’Iran, è vero, ma ciò dimostra sempre più che è Teheran a comandare sull’area.

Pur priva di una Marina, la Repubblica Islamica impedisce il normale flusso di idrocarburi e merci con mine, droni, missili e imbarcazioni. Il lancio scenografico di un missile a 4mila chilometri di distanza verso la base anglo-americana di Diego Garcia ha voluto segnalare la capacità di offendere.

Bluff e controbluff, con però un conflitto in pieno svolgimento. Usa e Iran vorrebbero chiudere le ostilità, ma hanno bisogno di una vittoria da sbandierare in patria. E dunque si parlano, come del resto sempre hanno fatto anche dopo l’escalation.

Per il grande cruccio di Israele, l’unico a voler proseguire le ostilità finché Teheran non capitoli. Cioè mai. Perché anche gli israeliani stanno finendo intercettori di missili e difese aeree. Come dimostra l’intensificazione degli attacchi iraniani verso lo Stato ebraico negli ultimi giorni.

Cosa dice il piano di Trump e perché inaccettabile per l’Iran

I punti principali del piano sono stati stilati dagli apparati statunitensi, in primis Dipartimento di Stato e Pentagono, ma vengono ascritti a Donald Trump per ragioni retoriche. anche se non crediamo sia l’uomo più potente del mondo.

Gli Usa impongono clausole stringenti su quello che per loro e per Israele è la preoccupazione strategica maggiore: il nucleare iraniano. E infatti chiedono a Teheran:

lo smantellamento delle capacità nucleari esistenti;

l’impegno da parte dell’Iran a non perseguire mai lo sviluppo di armi atomiche;

stop all’arricchimento dell’uranio.

Non solo: tutto il materiale arricchito verrà consegnato all’Aiea secondo un calendario che sarà stabilito congiuntamente. Gli impianti di Natanz, Isfahan e Fordow saranno dismessi e distrutti.

E ancora: l’Agenzia per l’energia atomica dovrà poter verificare in qualunque frangente cosa accade in Iran. Teheran dovrà inoltre smantellare del tutto la cosiddetta Mezzaluna Sciita, la rete di satelliti che ancora resistono contro Israele (Hamas, Hezbollah, Houthi).

Lo Stretto di Hormuz diventerà una zona marittima libera e nessuno potrà più bloccarlo. Il programma missilistico iraniano dovrà poi essere fortemente limitato nel numero e nella tecnologia di lancio, restando solo per scopi di autodifesa.

In cambio la Repubblica Islamica otterrebbe la revoca di tutte le sanzioni, supporto per sviluppare un nucleare civile a Bushehr per la produzione di elettricità e poco più.

Non servono ulteriori commenti per spiegare quanto questo accordo risulti non solo umiliante per un impero che è al mondo da 27 secoli, ma anche una resa strategica totale.

Cosa succederà ora

Come avevamo già anticipato in passato, la conclusione più probabile vedrà proprio un accordo impossibile e una tregua soltanto momentanea come quelle già stipulate tra Iran e Israele. Stavolta però sono coinvolti direttamente anche gli Stati Uniti.

Da una parte, l’amministrazione Trump annuncerà di aver centrato gli obiettivi “per liberare il popolo iraniano dall’oppressione sciita”, e cioè un cambio di regime e l’annientamento della corsa nucleare di Teheran.

Nei fatti ciò che potrà ottenere sarà un altro bluff, pur concordato, da parte dell’Iran. Il regime non cadrà, ma accetterà di mettere tra i vertici una figura “approvata” dagli Usa. Ci sarà anche un’intesa sulle garanzie per la sicurezza dei traffici di Hormuz e dei Paesi arabi del Golfo.

Nei fatti, però, le cause profonde del conflitto non saranno eliminate. Come accade da decenni, se non secoli, a questa parte.