Trump invia in Groenlandia una nave ospedale ma il Governo rifiuta: “No grazie, qui la sanità è gratis”

Giornalista professionista specializzata in cultura e ambiente, si occupa anche di cronaca, attualità e politica. Inizia il suo percorso nel mondo della carta stampata, per poi impugnare la telecamera e raccontare l’attualità su social e tg nazionali.

Proseguono le mire di Donald Trump sulla Groenlandia. Dopo aver annunciato la volontà di acquistare l’isola che rappresenta un territorio autonomo della Danimarca, il Presidente degli Stati Uniti comunica l’invio di una nave ospedale che si prenderà cura delle “molte persone malate e non assistite”. Dura la risposta di Jens-Frederik Nielsen, premier groenlandese che, sottolineando la gratuità del sistema sanitario, ribatte: “Da parte nostra, un no, grazie”.

Già salpata la nave ospedale di Trump

Sul suo social Truth, Donald Trump ha pubblicato l’immagine di una grande nave battente bandiera statunitense: “È in viaggio” ha scritto.

“Collaborando con il fantastico governatore della Louisiana, Jeff Landry, stiamo inviando una nave ospedale fantastica in Groenlandia” aggiunge il Tycoon.

ANSA

Il Presidente Usa spiega che l’obiettivo è “assistere le molte persone malate che lì non hanno assistenza”.

Nei mesi precedenti Trump aveva dichiarato l’intenzione di acquisire la Groenlandia, un territorio autonomo della Danimarca, per ragioni di sicurezza nazionale e controllo militare del territorio del Mar Artico.

Il Governo della Groenlandia rifiuta l’offerta

L’annuncio è arrivato via social e sempre sul web ha risposto al corrispettivo statunitense il premier della Groenlandia.

“Da parte nostra, un no grazie” ha scritto su Facebook il Primo Ministro Jens-Frederik Nielsen.

“L’idea del presidente Trump di inviare una nave ospedale americana in Groenlandia è stata debitamente presa in considerazione” specifica Nielsen.

Il Premier conclude che, tuttavia, “abbiamo un sistema sanitario pubblico in cui le cure sono gratuite per i cittadini”.

Anche la Danimarca dice no

Come già specificato, la Groenlandia è un territorio autonomo della Danimarca, anche Copenaghen si è dunque occupata della questione.

A rispondere, anche lei con un post social, stavolta su Instagram, è stata la premier Mette Frederiksen in persona.

“Sono felice di vivere in un Paese in cui tutti hanno libero e uguale accesso all’assistenza sanitaria” ha scritto Frederiksen.

Un Paese, sottolinea la premier europea non senza sarcasmo, “dove non sono le assicurazioni e il proprio patrimonio a determinare il trattamento adeguato”.

Il messaggio si conclude così: “L’accesso gratuito alla sanità lo si ha anche in Groenlandia. Buona domenica a tutti”.

Sulla stessa linea è il ministro della Difesa danese, Troels Lund Poulsen, che ha spiegato che “la popolazione groenlandese riceve le cure sanitarie di cui hanno bisogno in Groenlandia. Inoltre, i groenlandesi possono ricevere cure specialistiche anche in Danimarca”.