Trump invia Witkoff e Kushner in Pakistan ma l'Iran stronca i colloqui: "Non ci sarà alcun incontro"

Redattore esperto di economia, appassionato di tecnologia e sport. Scrive di attualità e cronaca. Laureato in Storia all’Università degli Studi di Milano, ha lavorato per diversi siti e redazioni.

Gli inviati del presidente Trump Steve Witkoff e Jered Kushner sono diretti in Pakistan per negoziare con l’Iran. Anche il ministro degli esteri iraniano Abbas Araghchi si trova nel Paese, per discutere di “questioni bilaterali e sviluppo regionale”, ma ha pubblicamente escluso qualsiasi possibilità di colloqui diretti con gli Stati Uniti. I media statunitensi sostengono però che un incontro potrebbe svolgersi lunedì.

Gli Usa hanno inviato una delegazione in Pakistan per parlare con l’Iran

Nella tarda serata di ieri il presidente degli Stati Uniti Donald Trump ha annunciato che il suo inviato Steve Witkoff e Jered Kushenr, che è marito della figlia di Trump, sono partiti per il Pakistan.

I due dovrebbero, stando a quanto sostengono gli Stati Uniti, negoziare direttamente con inviati iraniani per trovare una soluzione pacifica al conflitto iniziato a fine febbraio.

ANSA

Dalla delegazione manca il vicepresidente J.D. Vance, che aveva invece guidato l’ultima spedizione. La popolarità di Vance è in calo e secondo diversi analisti, lo è anche la sua influenza nell’amministrazione.

In Pakistan c’è anche il ministro degli esteri iraniano, che ha però escluso i colloqui

In Pakistan si trova anche il ministro degli esteri dell’Iran, Abbas Araghchi, che è ufficialmente nel Paese per parlare di “questioni bilaterali e sviluppo regionale”.

La sua presenza aveva fatto pensare a colloqui imminenti tra le due parti, ma è stato lo stesso Araghchi a chiudere a ogni prospettiva di questo tipo: “Non c’è nessun incontro programmato tra Usa e Iran” ha scritto il suo portavoce su X.

È possibile che emissari pakistani facciano da tramite tra le due delegazioni, in modo da riavvicinare le parti senza un contatto diretto, che non si era rivelato produttivo negli ultimi colloqui.

Secondo i media iraniani, però, lo stesso Araghchi, nella mattinata del 25 aprile, avrebbe comunicato al potente capo dell’esercito pakistano, Asim Munir, una risposta definita “esaustiva”, ad alcune proposte avanzate dalla diplomazia di Islamabad.

I media statunitensi ritengono che le due parti potrebbero incontrarsi lunedì

La testata statunitense Axios sostiene però che, dopo questi colloqui mediati dal Pakistan, lunedì potrebbe tenersi un incontro faccia a faccia.

Nel frattempo, dal partito Repubblicano, arriva pressione per concludere la vicenda con una soluzione militare.

Roger Wicker, capo della Commissione per i Servizi Armati del Senato, ha dichiarato: “Il nostro Comandante in Capo dovrebbe ordinare la distruzione delle capacità militari convenzionali dell’Iran ed eliminare ogni residuo del suo programma nucleare”.