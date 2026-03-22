Trump lancia i siti alien.gov e aliens.gov negli Usa, giallo sui domini: la verità su alieni ed extraterrestri
Trump lancia i siti alien.gov e aliens.gov negli Usa: giallo sui nuovi domini. Alieni ed extraterrestri tra sicurezza e file segreti di Stato
L’amministrazione Usa guidata da Donald Trump accelera sulla promessa di trasparenza relativa ai fenomeni aerei non identificati, scatenando la curiosità globale. Il recente acquisto di domini internet istituzionali dedicati alla vita extraterrestri potrebbe segnare un punto di svolta nel dibattito tra intelligence e spazio aereo.
- Trump lancia i siti alien.gov e aliens.gov negli Usa
- Cosa verrà pubblicato sui siti
- Il dibattito sugli alieni
Trump lancia i siti alien.gov e aliens.gov negli Usa
Come riportato dal Guardian, il governo degli Stati Uniti ha ufficialmente registrato i domini alien.gov e aliens.gov lo scorso 17 marzo.
L’operazione è stata condotta dall’agenzia federale che si occupa della sicurezza informatica, ma i siti per gli alieni non sono ancora attivi.
Alla richiesta di chiarimenti da parte della stampa Usa, i portavoce governativi hanno risposto con un sibillino “stay tuned“, accompagnato dall’emoji di un alieno.
Questa mossa comunicativa rientra nella nuova fase di trasparenza chiesta da Donald Trump, che ha ordinato alle agenzie di identificare i documenti sui fenomeni anomali.
L’obiettivo è spostare il confronto dal campo della fantascienza a quello dell’intelligence pura, analizzando possibili tracce di extraterrestri.
Cosa verrà pubblicato sui siti
Oltre al fascino per la vita oltre la Terra e gli extraterrestri, il governo statunitense pone l’accento sulla questione della sicurezza nazionale.
Secondo quanto diffuso da ABC News, numerose basi militari negli Usa, come quella di Barksdale, hanno subito intrusioni da parte di oggetti volanti.
In molti casi, questi avvistamenti di presunti alieni sono riconducibili a droni altamente sofisticati che sorvolano siti sensibili e impianti nucleari.
Il segretario di Stato Marco Rubio ha parlato apertamente della necessità di monitorare questi velivoli, che potrebbero appartenere a potenze straniere ostili.
L’attività di spionaggio rappresenta una sfida diretta alla sovranità dello spazio aereo degli Stati Uniti, indipendentemente dalla presenza di extraterrestri.
Pertanto, la pubblicazione dei file voluta da Trump servirebbe anche a fare chiarezza su quali avvistamenti siano legati a test militari russi o cinesi.
Il dibattito sugli alieni
La corsa alla verità sugli alieni è diventata anche un terreno di scontro e posizionamento politico tra repubblicani e democratici negli Usa.
Trump sembra voler cavalcare l’onda di popolarità generata dalle dichiarazioni rilasciate un mese fa da Barack Obama durante un podcast.
L’ex presidente ha ammesso di credere nella possibilità di vita extraterrestri, pur specificando di non averne mai visto prove tangibili nei file segreti.
Queste affermazioni hanno riacceso l’interesse dei cittadini, spingendo l’attuale amministrazione Usa a velocizzare l’iter di pubblicazione dei documenti.
I siti potrebbero servire proprio a intercettare questa enorme attenzione mediatica, centralizzando le informazioni sugli alieni.