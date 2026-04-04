Trump lancia un ultimatum all’Iran per la riapertura di Hormuz: “48 ore per un accordo o sarà l’inferno"

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“Il tempo sta per scadere: 48 ore prima che scateni l’inferno su di loro”: è questo l’ultimo messaggio postato da Donald Trump sui social. Il Presidente nordamericano si rivolge all’Iran, cui chiede la riapertura immediata dello stretto di Hormuz e un accordo per porre fine alla guerra iniziata da Usa e Iran.

In 48 ore l’inferno: la minaccia di Trump

Nel sabato che precede la Pasqua, Donald Trump ha scelto di affidare al social Truth il proprio messaggio politico.

“Ricordate quando diedi all’Iran dieci giorni per raggiungere un accordo o aprire lo stretto di Hormuz?” scrive il Tycoon.

ANSA

Il Presidente Usa ricorda che “il tempo sta scadendo” e minaccia: “Mancano 48 ore prima che l’Inferno si scateni su di loro.

Il messaggio, forse proprio in vista della Santa Pasqua, si conclude con un “Gloria a Dio!”.

L’ultimatum all’Iran per un accordo

A seguito dell’uccisione della Guida Suprema Ali Khamenei, Trump aveva affermato che “oggi abbiamo a che fare con persone diverse, molto più ragionevoli” ipotizzando che “un accordo è possibile, anche in tempi rapidi”.

Il Presidente Usa aveva anche dichiarato l’intenzione, da parte dell’Iran, di autorizzare “in un gesto di rispetto, il passaggio di venti petroliere attraverso lo stretto di Hormuz”.

Il Presidente del parlamento di Teheran Mohammad Bagher Ghalibaf aveva tuttavia smentito l’apertura del Tycoon: “Il nemico parla continuamente di negoziati in corso, ma intanto sta pianificando in segreto un’operazione di terra”.

Con un accordo che appare sempre più lontano, Trump ha mutato atteggiamento, affermando in un discorso alla nazione: “Li riporteremo all’età della pietra, a cui appartengono”.

Chiesta la riapertura dello stretto di Hormuz

A latere delle minacce statunitensi, cresce la pressione internazionale per la riapertura dello stretto di Hormuz.

Cercando di scongiurare un’escalation di misure militari, gli stati dell’Unione Europea tentano iniziative diplomatiche, con l’Italia che auspica, sotto l’egida Onu, l’apertura di un corridoio umanitario per i fertilizzanti.

Sono stati 40 i Paesi a rispondere alla videoconferenza per la coalizione per Hormuz organizzata dal Regno Unito.

Si chiede la riapertura “immediata e incondizionata” della via di navigazione, pena nuove sanzioni contro il regime degli Ayatollah.

L’Iran resta fermo sulle proprie posizioni, preparando l’istituzione di un nuovo regime di navigazione su pedaggio.