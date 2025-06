Trump lascia il G7 per la guerra tra Israele e Iran e lancia l'allarme: "Tutti dovrebbero evacuare Teheran"

Giornalista pubblicista esperto di politica e con una passione per tecnologia e innovazione, scrive quotidianamente di cronaca e attualità. Marchigiano, studi in Comunicazione, collabora con diverse realtà editoriali locali e nazionali.

“Tutti dovrebbero immediatamente evacuare Teheran!”. Così sui social Donald Trump lancia l’allarme su quanto sta avvenendo in Medio Oriente. Il presidente statunitense lo ha detto dopo aver lasciato in anticipo la riunione del G7 in Canada e convocato il consiglio di sicurezza alla Casa Bianca sulla guerra tra Israele e Iran. L’obiettivo è di riprendere i colloqui con i rappresentanti iraniani per l’accordo sul nucleare.

Trump lascia il G7 in anticipo

Il presidente statunitense Donald Trump ha interrotto bruscamente il vertice del G7 in corso a Kananaskis, in Canada.

Il leader americano ha deciso di lasciare il G7 alla fine del primo dei due giorni di lavori “per occuparsi di molte questioni importanti”.

Fonte foto: ANSA I leader dei Paesi del G7 in Canada

Trump è tornato a Washington dopo aver firmato la dichiarazione congiunta e al termine della cena con gli altri leader.

“Tutti dovrebbero evacuare Teheran”

Secondo la Cnn, Trump ha ordinato una riunione del consiglio di sicurezza nazionale nella Situation Room della Casa Bianca.

L’obiettivo sarebbe di arrivare a un incontro con i rappresentanti iraniani il più rapidamente possibile per riprendere i negoziati sul nucleare.

“L’Iran avrebbe dovuto firmare l’accordo che gli avevo detto di firmare. Che vergogna, che spreco di vite umane”, ha scritto Trump sul suo social Truth.

“In poche parole, l’Iran non può avere un’arma nucleare. L’ho ripetuto più e più volte! Tutti dovrebbero evacuare immediatamente Teheran!”.

Intanto, secondo quanto scrive il Wall Street Journal citando funzionari di Teheran, l’Iran sarebbe pronta a trattare, ma soltanto se Israele interromperà i suoi attacchi.

I leader del G7: “Iran non può avere arma nucleare”

In una dichiarazione congiunta i leader dei Paesi del G7 chiedono la de-escalation in Medio Oriente e una soluzione diplomatica alla guerra tra Israele e Iran.

Ma allo stesso tempo ribadiscono che l’Iran non può avere l’arma nucleare e che Israele ha il diritto di difendersi.

“L’Iran è la principale fonte di instabilità e terrore nella regione. Abbiamo sempre affermato con chiarezza che l’Iran non deve mai ottenere un’arma nucleare“, si legge nel testo pubblicato.

“Esortiamo affinché la risoluzione della crisi iraniana porti a una più ampia de-escalation delle ostilità in Medio Oriente, compreso un cessate il fuoco a Gaza“.