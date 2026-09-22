Trump, le tv Usa lo boicottano dopo la rottura: l'evento alla Casa Bianca viene trasmesso senza audio
Le principali emittenti americane hanno protestato dopo l'esclusione di CNN, MS NOW e Politico dalla Casa Bianca
Donald Trump ha parlato durante un evento pubblico alla Casa Bianca, ma sulle principali televisioni americane le sue parole non si sono sentite. È la conseguenza dello scontro tra l’amministrazione e alcune delle maggiori testate statunitensi. Dopo la revoca degli accrediti a CNN, Politico e MS NOW, diverse emittenti hanno deciso di sospendere la partecipazione al sistema di copertura condivisa degli eventi presidenziali. Così le immagini dell’evento sono state trasmesse senza audio. La protesta ha coinvolto ABC, CBS, NBC e Fox, che hanno lasciato l’evento senza la consueta copertura del pool televisivo.