Trump legge a voce alta il biglietto privato di Rubio, messaggio riservato svelato: gaffe in conferenza stampa

Momento curioso durante l’incontro tra Donald Trump e le aziende petrolifere alla Casa Bianca. Durante la discussione il segretario di Stato Marco Rubio ha passato un biglietto confidenziale al presidente, ma Trump lo ha letto ad alta voce. L’episodio ha creato imbarazzo tra i partecipanti, ma non ha provocato intoppi particolari al vertice.

Il biglietto passato da Rubio a Trump

L’incontro tra il presidente Trump e i rappresentanti dei maggiori produttori di petrolio americani e mondiali si è tenuto venerdì 9 gennaio. Durante la discussione Marco Rubio ha scritto un biglietto e lo ha passato al presidente americano, che lo ha letto ad alta voce.

“Marco mi ha appena dato un biglietto… Torna alla Chevron, vogliono discutere di una cosa”, questo il contenuto del messaggio che, in teoria, Trump non avrebbe dovuto rendere pubblico.

ANSA

Momento di imbarazzo dopo la lettura del biglietto di Trump

L’episodio ha generato qualche risata imbarazzata e un momento di confusione. Il più spaesato è apparso lo stesso Rubio, che evidentemente non si aspettava un comportamento del genere da parte di Trump.

Il vicepresidente Vance è apparso divertito dall’episodio, mentre un rappresentante della Chevron, non avendo capito cosa fosse successo, ha chiesto se ci fossero domande per lui. Archiviato il momento di imbarazzo, la riunione è proseguita con la parola al segretario all’Energia Chris Wright, che ha chiamato in causa Mark Nelson, vicepresidente di Chevron, per un aggiornamento sulle operazioni petrolifere.

Lo stesso Trump ha superato la gaffe mettendosi a ridere e scherzando con Rubio prima di riprendere il filo della discussione.

Perché Trump e Rubio hanno convocato le aziende petrolifere

Il vertice tra Donald Trump e i rappresentanti delle maggiori compagnie petrolifere mondiali ha avuto come tema principale il Venezuela. Il Paese sudamericano possiede i più grandi giacimenti petroliferi del mondo, con circa 300 miliardi di barili stimati, ma finora le risorse sono state sfruttate in maniera marginale a causa di infrastrutture obsolete e mancanza di tecnologia.

Dopo il blitz militare e la destituzione del presidente Maduro, Trump ha annunciato che gli Stati Uniti hanno intenzione di sfruttare il petrolio venezuelano, anticipando che le Big Oil avrebbero investito cento miliardi di dollari. Tuttavia, le compagnie americane hanno chiesto alla Casa Bianca garanzie concrete prima di investire, pur dicendosi disposte a tornare nel Paese sudamericano.

Al vertice durante il quale Rubio ha passato il biglietto che Trump ha letto ad alta voce erano presenti ExxonMobil, ConocoPhillips, Chevron, Marathon Petroleum, Shell oltre alle europee Repsol ed Eni.

Petrolio venezuelano, l’ordine esecutivo firmato da Trump

Donald Trump ha firmato un ordine esecutivo volto a tutelare i proventi statunitensi legati alla vendita del petrolio venezuelano. Il provvedimento d’emergenza evidenzia come lo sfruttamento delle ingenti riserve del Venezuela fosse considerato un obiettivo strategico per gli Stati Uniti dopo la destituzione di Nicolás Maduro e come la misura sia funzionale a “promuovere gli obiettivi della politica estera americana”, secondo quanto dichiarato dalla Casa Bianca in una nota.