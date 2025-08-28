Trump licenzia anche Susan Monarez del Cdc, chi è la direttrice dell'agenzia sanitaria e la replica al tycoon

Giornalista pubblicista esperto di politica e con una passione per tecnologia e innovazione, scrive quotidianamente di cronaca e attualità. Marchigiano, studi in Comunicazione, collabora con diverse realtà editoriali locali e nazionali.

Altro licenziamento che fa rumore negli Stati Uniti. È stata rimossa dall’incarico Susan Monarez, direttrice del Cdc, l’agenzia statunitense che si occupa del controllo e della prevenzione delle malattie. La Casa Bianca ha annunciato il suo licenziamento, deciso dall’amministrazione del presidente Donald Trump, dopo che la donna aveva rifiutato di dimettersi dall’incarico, appena un mese dopo la nomina.

È durato appena un mese l’incarico di Susan Monarez da direttrice del Cdc (Centers for Disease Control and Prevention), la principale agenzia sanitaria nazionale statunitense.

Nella giornata di mercoledì 27 agosto il Dipartimento della Salute Usa, guidato da Robert F. Kennedy Jr., ha annunciato le sue dimissioni in un breve post sui social.

I legali di Monarez hanno risposto a stretto giro affermando che non si è dimessa e che non ha intenzione di dimettersi.

È quindi intervenuta direttamente la Casa Bianca, annunciando il licenziamento della direttrice del Cdc.

Chi è Susan Monarez

Susan Monarez, 50 anni, era stata nominata direttrice del Cdc dal presidente Trump e confermata dal Senato a luglio, dopo aver brevemente guidato l’agenzia tra gennaio e marzo come direttrice ad interim.

La sua era una seconda scelta, la nomina è arrivata dopo il ritiro del principale candidato di Trump, Dave Weldon.

Monarez è stata la prima direttrice del Cdc senza una laurea in Medicina, in passato ha lavorato a lungo in seno all’amministrazione Usa, in particolare per la Sicurezza nazionale.

Lo scontro con Kennedy Jr.

Il licenziamento di Monarez deciso dall’amministrazione Trump è stato rapidamente seguito dalle dimissioni di diversi importanti funzionari del Cdc.

Secondo la Cnn, il licenziamento sarebbe stato deciso dopo giorni di forti pressioni da parte dello staff del segretario alla Salute Robert Kennedy Jr., a cui fa capo l’agenzia.

Kennedy Jr., noto per le sue tesi antiscientifiche e antivacciniste, avrebbe chiesto di licenziare tre alti funzionari del Cdc e la direttrice si sarebbe rifiutata.

I legali della donna hanno detto che Monarez si sarebbe rifiutata di avallare “linee guida antiscientifiche e irresponsabili” e di licenziare alcuni funzionari esperti scegliendo di “proteggere la salute pubblica” “piuttosto che mettersi a servizio di un preciso programma politico“.

Il caso del licenziamento di Lisa Cook alla Fed

Il licenziamento di Susan Monarez segue quello, al momento solo sulla carta, di Lisa Cook, una dei membri del Consiglio dei governatori della Federal Reserve (Fed), l’organo principale della banca centrale Usa.

Donald Trump ha firmato l’ordine di licenziamento immediato di Cook, ma la diretta interessata ha detto che non lascerà l’incarico annunciando una causa contro Trump per quella che definisce una “azione illegale”.

La Fed gode di ampia autonomia, il presidente degli Stati Uniti ha il potere di rimuovere un consigliere solo in caso di illecito o di negligenza professionale.

Cook non è mai stata incriminata né condannata, al momento c’è solo una accusa lanciata da Trump relativa alla presunta falsificazione di documenti per ottenere un mutuo a condizioni più favorevoli.

Si tratta del primo tentativo di licenziare uno dei membri del Consiglio della Fed nei 111 anni di storia della banca centrale americana.