Trump litiga con una giornalista della Nbc e scappa sotto la pioggia: "Siete disonesti", perché era arrabbiato

Giornalista professionista. Negli ultimi 16 anni ha ricoperto i ruoli di redattore, caposervizio e caporedattore per diverse testate locali e nazionali occupandosi di cronaca, cultura e sport. Attualmente direttore di una rivista di racconto sportivo

Alta tensione negli Stati Uniti durante la registrazione del programma televisivo “Meet the Press”. Il presidente Usa Donald Trump ha interrotto bruscamente un’intervista concessa alla giornalista Kristen Welker della Nbc, andata in onda il 7 giugno. Il tycoon, visibilmente agitato dopo quasi un’ora di colloquio in Wisconsin, ha abbandonato la postazione accusando il network di essere parziale.

Trump litiga con una giornalista Nbc: il motivo

La rottura definitiva si è consumata quando la conduttrice ha incalzato l’intervistato sulle sue storiche tesi relative alle elezioni presidenziali del 2020, ricordando come non sia mai stata fornita alcuna prova concreta a sostegno dei voti rubati.

Per replicare, il leader repubblicano ha citato l’attuale situazione dello scrutinio in California, parlando di frodi elettorali legate alla durata del conteggio delle schede.

Di fronte alle richieste di riscontri oggettivi da parte di Welker, che ha ricordato come la lentezza delle operazioni sia uno standard in quello Stato, il presidente ha raddoppiato gli attacchi verbali.

L’esponente politico ha accusato i funzionari locali e i giornalisti della Nbc di essere corrotti e stupidi, affermando che l’emittente televisiva sia a conoscenza delle irregolarità ma preferisca nasconderle.

Qual è l’accusa di Trump al network

Il confronto ravvicinato è diventato rapidamente un duro scontro personale. “Siete un network fazioso e disonesto, chiudiamola qui perché ne ho abbastanza”, ha tuonato il tycoon abbandonando la scena.

La giornalista ha provato a fare resistenza per salvare la trasmissione, ricordando di essersi messa in viaggio appositamente per raggiungerlo in Wisconsin.

Il capo di Stato ha però rifiutato l’invito, sottolineando di averle concesso sessanta minuti del suo tempo all’aria aperta e sotto la pioggia battente.

Prima di andarsene, ha rincarato la dose affermando che una nazione non potrà mai essere grande se supportata da una stampa disonesta, paragonando l’informazione degli Stati Uniti a quella del terzo mondo.

Dove è andato Trump dopo l’intervista

Subito dopo l’interruzione della registrazione, Trump ha raggiunto i suoi sostenitori in un comizio a Chippewa Falls.

Davanti alla folla, l’esponente repubblicano ha ironizzato sulla location e ha ammesso di essersi arrabbiato con gli inviati della “Nbc Fake News” anche a causa del maltempo.

Nonostante i toni durissimi, la vicenda non è conclusa.

La stessa Welker ha rivelato di aver avuto un nuovo colloquio telefonico con il presidente nella giornata di sabato.

L’inquilino della Casa Bianca si sarebbe mostrato più accomodante, accettando di concedere una seconda intervista riparatrice in una data ancora da definire.